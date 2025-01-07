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7 января, 2025
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Представлен стандарт HDMI 2.2 с пропускной способностью 96 Гбит/с

HDMI 2.2

Организация HDMI Forum в рамках выставки CES 2025 анонсировала спецификации нового стандарта HDMI 2.2. Интерфейс обновили впервые с 2017 года.

HDMI 2.2

Пропускная способность HDMI 2.2 увеличена до 96 Гбит/с, которая обеспечивается новым типом кабеля Ultra96. Согласно презентации HDMI Forum, новые кабели будут иметь длину не менее двух метров и появятся в продаже в третьем или четвертом квартале этого года. Кабели Ultra96 будут иметь соответствующую маркировку во избежания подделок.

HDMI 2.2 позволит передавать изображение в 4К с частотой до 480 Hz, 8К с частотой до 240 Hz и 10К с частотой до 120 Hz. Для сравнения, HDMI 2.1 поддерживает пропускную способность до 48 Гбит/с и максимальное разрешение 4K при 240 Hz.

Новый стандарт включает протокол Latency Indication Protocol (LIP) для улучшения синхронизации аудио и видео в системах с несколькими точками подключения, таких как дисплеи с отдельными AV-ресиверами или звуковыми панелями.

Спецификации HDMI 2.2 будут доступны всем производителям, которые используют HDMI 2.x, а их выпуск ожидается в первой половине 2025 года.

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