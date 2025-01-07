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7 января, 2025
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ООО «AzInTelecom» и Azfina собрали финтех-компании вместе

AzInTelecom

При поддержке ООО «AzInTelecom», функционирующего при Министерстве цифрового развития и транспорта, состоялось итоговая встреча 2024 года для участников “Ассоциации финтеха Азербайджана” (Azfina).

На мероприятии с вступительными словами выступили председатель правления Azfina Руслан Талыбов и директор коммерческого департамента AzInTelecom Фаррух Фараджуллаев. Р. Талыбов поделился обзором работы, выполненной в сфере финтеха в 2024 году. В свою очередь, Ф. Фараджуллаев отметил в своей речи, что AzInTelecom успешно получил международный сертификат PCI DSS, что открывает новые возможности для более эффективного обслуживания финтех-компаний. В рамках встречи участники обсудили продвижение цифровых финансовых услуг AzInTelecom среди государственных и частных структур, а также пути повышения эффективности сотрудничества.

Исполнительный директор Azfina Азер Акбаров представил отчет о деятельности Ассоциации за 2024 год.

Руководитель отдела продуктов и услуг AzInTelecom Тамерлан Машадигасанли провел презентацию для участников Azfina. В ходе презентации была представлена информация о продуктах SIMA и новой облачной платформе самообслуживания AzInCloud.

Встреча завершилась обсуждением вопросов укрепления финтех-экосистемы.

Следует отметить, что AzInTelecom является участником Azfina с ноября 2023 года.

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