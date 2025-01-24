Adobe Premiere Pro теперь позволяет находить видеоклипы по их описанию

Компания Adobe обновила функцию поиска материалов в Premiere Pro, добавив инструменты визуального распознавания на основе искусственного интеллекта, что позволяет пользователям находить нужное видео, просто описывая содержимое отснятого материала, например, «человек, катающийся на коньках с бликом».

Это лишь одна из нескольких функций, которые Adobe добавляет в Premiere Pro, After Effects и Frame.io, целью которых является экономия времени создателей контента и видеоредакторов в их проектах. Adobe отмечает, что искусственный интеллект может автоматически распознавать «объекты, местоположения, ракурсы камеры и многое другое» наряду с произнесенными словами, при условии, что к видео прикреплена расшифровка.

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Новый инструмент поиска не распознает звук и не идентифицирует конкретных людей, но может просматривать любые метаданные, прикрепленные к видеофайлам, что позволяет выбирать клипы на основе дат съемки, местоположения и моделей камер. Медиа-анализ выполняется на устройстве, поэтому подключения к интернету не требуется. Adobe уверяет, что видеоконтент пользователей не используется для обучения каких-либо ИИ-моделей.

Кроме обновленного поиска, Adobe запустила инструмент перевода субтитров, который на сегодняшний день поддерживает 17 языков. Чтобы упростить просмотр и редактирование нескольких переводов в Premiere Pro, можно одновременно открыть несколько дорожек субтитров. Панель поиска с поддержкой ИИ и перевод субтитров доступны всем пользователям в бета-версии Premiere Pro, у кого есть активная подписка Creative Cloud или Premiere Pro.

В Adobe After Effects появилась поддержка HDR и новая система кэширования, которая ускоряет предварительный просмотр или воспроизведение больших файлов проекта. Теперь для повышения производительности используются как оперативная память, так и дисковый кэш ПК. Adobe заявляет, что это позволит старым настольным компьютерам и ноутбукам воспроизводить целые композиции без задержек «для кэширования или рендеринга». Поддержка HDR и обновленная система кэширования уже доступны в бета-версии After Effects.

Camera to Cloud Frame.io теперь поддерживает интеграцию с камерами Canon C80 и C400, что позволяет автоматически загружать файлы в приложение непосредственно с камеры. Для использования этой функции владельцам камер необходимо обновить их прошивки до актуальной версии, выпущенной в декабре 2024 года.