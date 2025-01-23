Final Fantasy VII Rebirth вышла на ПК

Состоялся релиз ПК-версии Final Fantasy VII Rebirth – бывшего эксклюзива PlayStation 5. Игру можно приобрести в Steam и Epic Games Store.

Final Fantasy VII Rebirth стала продолжением FF VII Remake, вышедшей в 2020 году. Клауд Страйф и его друзья Тифа, Эйрит, Баррет и Ред XIII сбегают из города Мидгар и отправляются в путешествие по планете в погоне за павшим героем Сефиротом.

ПК-порт Final Fantasy VII Rebirth получил несколько технических улучшений по сравнению с PS5-версией. Были улучшены освещение, текстуры и детализация моделей, добавили совместимость с DLSS и расширенные графические настройки. Игра поддерживает разрешение до 4K и частоту кадров до 120 fps.

ПК-версию Final Fantasy VII Rebirth до 5 февраля можно приобрести со скидкой в 30%. Также игру можно купить в наборе с Final Fantasy VII Remake, за прохождение первой части положены награды.