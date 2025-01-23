spot_img
23 января, 2025
ДомойSoftwareИгрыFinal Fantasy VII Rebirth вышла на ПК

Final Fantasy VII Rebirth вышла на ПК

Final Fantasy VII Rebirth

Состоялся релиз ПК-версии Final Fantasy VII Rebirth – бывшего эксклюзива PlayStation 5. Игру можно приобрести в Steam и Epic Games Store.

Final Fantasy VII Rebirth стала продолжением FF VII Remake, вышедшей в 2020 году. Клауд Страйф и его друзья Тифа, Эйрит, Баррет и Ред XIII сбегают из города Мидгар и отправляются в путешествие по планете в погоне за павшим героем Сефиротом.

ПК-порт Final Fantasy VII Rebirth получил несколько технических улучшений по сравнению с PS5-версией. Были улучшены освещение, текстуры и детализация моделей, добавили совместимость с DLSS и расширенные графические настройки. Игра поддерживает разрешение до 4K и частоту кадров до 120 fps.

ПК-версию Final Fantasy VII Rebirth до 5 февраля можно приобрести со скидкой в 30%. Также игру можно купить в наборе с Final Fantasy VII Remake, за прохождение первой части положены награды.

Предыдущая статья
Google приобрел подразделение HTC по разработке устройств расширенной реальности
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,981ФанатыМне нравится
1,014ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
713ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2025 «InfoCity»