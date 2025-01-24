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24 января, 2025
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Canon представил 35-мм CMOS-сенсор с рекордным разрешением 410 Мп

Canon

Компания Canon объявила о создании полнокадрового 35-мм CMOS-сенсора с рекордным разрешением 410 Мп. Сенсор не предназначен для обычных камер, он будет использоваться в сферах, «требующих высочайшего разрешения», например, в видеонаблюдении, медицине и промышленности.

Разрешение сенсора составляет 24 592 x 16 704 пикселя – это эквивалентно разрешению 24K, что в 198 раз больше Full HD и в 12 раз выше 8K. Такое высокое разрешение позволит кадрировать любую часть изображения, сохраняя при этом исключительно высокий уровень детализации.

По заявлению Canon, это «самое большое количество пикселей, когда-либо достигнутое в полнокадровой 35-миллиметровой матрице». Скорость считывания данных составляет 3280 Мп/с, благодаря чему можно вести съемку в полном разрешении со скоростью 8 кадров в секунду. Монохромная версия сенсора при использовании биннинга (объединение четырех соседних пикселей в один) позволит записывать 100-мегапиксельное видео на скорости 24 кадра в секунду.

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