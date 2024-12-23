«Участие в Турецком Космическом лагере стало осуществлением моей мечты»

С 16 по 21 ноября 2024 года благодаря Азербайджанскому Космическому Агентству Azərkosmos 14 школьникам из Азербайджана была предоставлена уникальная возможность принять участие в Космическом лагере в Турции. Это один з двух Космических лагерей в мире, обладающий лицензией Комиссии по космическим научным выставкам Алабамы (ASSEC), в котором молодежи предоставляется возможность получить неоценимые знания в вопросах, связанных с космосом, астронавтикой и космическими технологиями. Космический лагерь функционирует в Измире с 12 июня 2000 года и ежегодно принимает более 260 тысяч школьников в возрасте от 9 до 16 лет из более чем 60 стран.

В рамках насыщенной программы нашим школьникам был предложен реалистичный опыт космических полетов с использованием реальных тренажеров космонавтов. Кроме того, у участников лагеря была возможность погрузиться в глубины космоса с помощью таких симуляций, как колонизация Марса и полет на Луну. О том, как эти тренинги вдохновили молодых людей, которые хотели больше узнать о космических науках, мы побеседовали с одной из участниц программы — ученицей 8 класса Landau School Дарьей Дмитриевой, которая также является неоднократной победительницей и призером региональных и международных олимпиад по математике, логике и английскому языку.

— Добрый день, Дарья. Прежде всего, хотим поздравить вас с впечатляющими достижениями! Вы неоднократно побеждали на международных олимпиадах по математике, логике и английскому языку, а также не так давно вернулись из Турецкого Космического лагеря (Space Camp Turkey — COSA), организованного Азербайджанским Космическим Агентством Azərkosmos. Ка удалось достичь таких высот в столь юном возрасте?

— Большое спасибо! Это был нелегкий путь. Победы в Германии, Болгарии и ОАЭ были одновременно волнующие и вдохновляющие, ведь высокого поднимать флаг Азербайджана — это и большая ответственность, и большая честь! Каждое соревнование заставляло меня расти не только академически, но и личностно. Участие в Турецком Космическом лагере стало осуществлением моей мечты. Мы изучали космические технологии, работали в команде на симуляциях различных миссий и обсуждали влияние цифровизации на будущее исследований. Особенно приятно, что наш визит был освещен на официальном сайте Azərkosmos, и в таких турецких СМИ, как Habertürk, Milliyet и др. Этот опыт открыл для меня новые горизонты.

— Это потрясающе! Расскажите, пожалуйста, о вашем пути в математике и логике. Что вдохновило вас на изучение этих дисциплин?

— Я всегда любила решать головоломки и находить закономерности. Все началось с простых логических игр, а с возрастом я осознала, как мне нравится структурированная красота математики. Удивительно, как математика может объяснить столько явлений в окружающем нас мире. И участие в олимпиадах — это, как решение самой сложной головоломки, — сложно, но невероятно увлекательно.

— Вы не только добиваетесь успехов в учебе, но и являетесь талантливой художницей, чьи работы были представлены на международных конкурсах. Как вам удается совмещать художественные и академические увлечения?

— Рисование — это мой способ отвлечься. Когда я готовлюсь к соревнованиям или усердно учусь, то всегда нахожу время для живописи. Это помогает мне мыслить творчески, что, как ни странно, также способствует улучшению моих навыков решения задач в математике и логике. Я считаю, что искусство и наука прекрасно дополняют друг друга.

— Насколько известно, помимо академических достижений, вы также занимались гольфом и даже выиграли турнир Junior Open 2019, проходивший в Dreamland Golf Club. Что для вас значила эта победа?

— Победа на Junior Open 2019 стала одним из первых самых ярких моментов в моей жизни. Я действительно наслаждалась игрой в гольф и гордилась тем, что меня пригласили в Федерацию гольфа Азербайджана. К сожалению, из-за значительной учебной нагрузки и подготовки к олимпиадам у меня сейчас не остается времени для полноценных тренировок на нужном уровне. Но я надеюсь вернуться к гольфу, как только появится такая возможность.

— Вернемся к участию в Турецком Космическом лагере. Как этот опыт повлиял на вас?

— Этот опыт научил меня мыслить шире и рассматривать глобальные проблемы. Космос — это не только исследования, но и сотрудничество, технологии и дисциплина. Я поняла, что технологии и цифровизация играют ключевую роль в развитии науки и современного общества.

— Это звучит как преобразующий опыт. Тем не менее, вы планируете в будущем поступить на юридический факультет, что кажется не совсем логичным поступком. Что вас так привлекает в юриспруденции?

— Это может показаться неожиданным, но меня всегда увлекали системы, будь то математические, логические или социальные. Право — это тоже система, которая управляет нашим миром, и я хочу поглубже в это вникнуть. Моя мечта — объединить логическое мышление и навыки решения задач для создания справедливых и эффективных законов. Например, сегодня активно осваиваются правовые вопросы в области искусственного интеллекта, а также остро стоит проблема международно-правовых аспектов в сфере кибербезопасности. Кто знает, возможно, однажды я буду работать в области космического права!

— Это захватывающая цель! Учитывая ваш опыт, уверены, что вы добьетесь успеха. А какие планы у вас на ближайшее будущее?

— Сейчас я готовлюсь к следующему этапу международных олимпиад и работаю над серией картин по впечатлениям от пребывания в Космическом лагере. Я также изучаю, как цифровизация влияет на различные сферы нашей жизни, так как считаю, что это ключ к будущему. И, конечно, я стараюсь поддерживать баланс между учебой, хобби и временем, проводимым с друзьями и семьей. И я очень благодарна своим родителям, а также своей школе и педагогам за их постоянную поддержку и вклад в наши общие успехи.

— Какой совет вы бы дали другим молодым людям, для которых ваш пример может стать призывом к действию?

— Мой совет — оставаться любознательными и не бояться пробовать новое. Будь то искусство, наука или что-то еще, — каждый опыт чему-то учит. Также важно помнить, что усердная работа и настойчивость приносят результаты. Всегда будьте достойными гражданами своей страны, всегда верьте в себя и никогда не бойтесь мечтать о большем.

— Спасибо, что поделились своей историей с нами. Желаем успехов в будущих начинаниях!

— Огромное спасибо! Было приятно с вами пообщаться.