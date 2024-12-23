Honor Magic7 RSR Porsche Design получил передовую перископ-камеру

Компания Honor презентовала в Китае смартфон Magic 7 RSR Porsche Design – премиальную версию Magic7 Pro, выпущенного в конце октября этого года. Устройства технически практически идентичны, но у новинки другой дизайн и улучшенная перископ-камера с инновационной системой фокусировки, которую производитель называет самой передовой на рынке.

Honor Magic7 RSR Porsche Design выполнен в классическом стиле Porsche и отличается симметричным дизайном с шестиугольным модулем камеры. Экран получил для защиты усиленное стекло King Kong Giant Rhino Glass, которое имеет пятизвездочную оценку по устойчивости к царапинам и падениям от ассоциации SGS.

Главным нововведением смартфона в сравнении с Magic7 Pro стала улучшенная перископ-камера, светосила которой увеличена с f/2.6 до рекордных для индустрии смартфонов f/1.88. Сенсор остался такой же — 200 Мп при размере 1/1,4 дюйма. Honor также использовала самую передовую линзу 5P со сверхнизким антибликовым покрытием и двойной электромагнитный фокусный мотор, который впервые используется в перископических объективах. Он обеспечивает высокую точность при съемке высокоскоростных моментов. Новая перископ-камера в паре с улучшенными алгоритмами на основе нейросетей и датчиком LiDAR 1200 позволяет делать детализированные фотографии с 100x зумом.

Еще одно отличие — система спутниковой связи через группировку Beidou расширена поддержкой голосовых звонков, тогда как Magic 7 Pro способен лишь на передачу текстовых SMS-сообщений. Остальные характеристики такие же, как у Magic7 Pro.

Продажи Honor Magic7 RSR Porsche Design в Китае начнутся 24 декабря в двух расцветках: серой и фиолетовой. Смартфон будет предложен в двух модификациях памяти: 16/512 Gb за $1095 и 24 Gb/1 Tb за $1235.