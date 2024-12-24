Смартфон OPPO A5 Pro получил повышенный уровень защиты

В Китае состоялась премьера смартфона среднего класса OPPO A5 Pro, получившего высокую степень защищенности. Производитель отмечает, что это первый аппарат, сумевший пройти 14 стандартных армейских тестов окружающей среды, включая заморозку, пыль (IP66), погружение в воду и соленые брызги (IP68, IP69), а также экстремальные температуры от -35 до +47 градусов Цельсия.

OPPO A5 Pro оснащен плоским 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2412 х 1080 пикселей (394 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz и максимальной яркостью 1200 нит. Экран прикрыт стеклом Gorilla Glass Victus 2, предусмотрена возможность распознавания пальцев в перчатках.

В основе смартфона лежит 4-нм процессор MediaTek Dimensity 7300, объем оперативной памяти LPDDR4X может составлять 8 или 12 Gb, емкость накопителя UFS 3.1 – 256 или 512 Gb. Основная камера двойная: 50 Мп (OmniVision OV50D40, 1/2,88″, f/1.8, OIS) и монохромный модуль на 2 Мп (f/2.4). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4) расположена по центру экрана.

Аккумулятор на 6000 мАч поддерживает быструю зарядку мощностью 80 Вт. Также предусмотрены поддержка 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, разъем USB-С, Dual SIM, стереодинамики и экранный сканер отпечатков пальцев. Смартфон работает на базе Android 15 с интерфейсом ColorOS 15. Продажи OPPO A5 Pro в Китае начнутся 27 декабря в четырех расцветках. Крышки фиолетовой и красной выполнены из особо прочного кристаллизованного стекла, черной и белой — из пластика. Габариты и вес: 161,5 x 74,85 x 7,67/7,55 мм, 186/180 гр.

Цены: 8/256 Gb — $273, 8/512 Gb — $301, 12/256 — $301 Gb, 12/512 Gb — $342.