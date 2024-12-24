Xerox покупает Lexmark за $1,5 млрд

Xerox Corporation объявила, что согласовала сделку по приобретению Lexmark International, у компаний Ninestar Corporation, PAG Asia Capital и Shanghai Shouda Investment Centre за сумму $1,5 млрд., включая принятые обязательства. Ожидается, что поглощение будет завершено во второй половине 2025 года после одобрения регулирующими органами США и Китая.

Планируется, что сделка расширит присутствие Xerox на рынке цветной печати формата A4 и поможет компании диверсифицировать географическое присутствие. Новая организация будет обслуживать более 200 000 клиентов в 170 странах с 125 производственными и дистрибьюторскими предприятиями в 16 странах. Вместе Lexmark и Xerox войдут в пятерку крупнейших мировых компаний на рынках производственной печати.

Для финансирования сделки Xerox планирует использовать собственные и заемные средства. В связи с этим компания также объявила о сокращении годовых дивидендов с 1 доллара до 50 центов на акцию. По словам представителей компании, приобретение Lexmark позволит снизить коэффициент долговой нагрузки Xerox с 6 до 4,4 раза (без учета синергетического эффекта).

Lexmark — американский производитель устройств для печати и работы с изображениями, включая лазерные и струйные принтеры и МФУ, является давним партнером и поставщиком Xerox. В 2016 году консорциум инвесторов из Китая, включающий Apex Technology (ныне Ninestar), PAG Asia Capital и Legend Capital, приобрел Lexmark за $3,6 млрд. с учетом долгов. Впоследствии новые владельцы продали подразделение корпоративного программного обеспечения компании Thoma Bravo, но несмотря на смену владельцев, Lexmark сохранила американский совет директоров и управленческую команду.

После объявления о сделке акции Xerox выросли на 4,4% в ходе предварительных торгов в понедельник.