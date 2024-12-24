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25 декабря, 2024
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Smart-часы Black Shark GS3 Sport: защищенный корпус и встроенный фонарик

Black Shark GS3 Sport

Black Shark, игровой бренд компании Xiaomi, выпустил в Китае smart-часы GS3 Sport. Устройство обладает теми же функциями, что и оригинальная модель GS3, которая была представлена в апреле этого года. Новая модель предлагает больше спортивных режимов, а также встроенный фонарик и GNSS-позиционирование.

Black Shark GS3 Sport оснащены круглым 1,43-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 466×466 пикселей, частотой обновления 60 Hz и максимальной яркостью 600 нит. По словам производителя, экран обеспечивает яркие, красочные и плавные визуальные эффекты в любых условий освещения. Предусмотрено более 200 настраиваемых циферблатов под любой стиль.

Часы предлагают пользователям широкий спектр функций для контроля показателей здоровья, включая мониторинг сердечного ритма и измерение уровня кислорода в крови. Устройство оснащено чипом GNSS, который поддерживает пять глобальных спутниковых систем. В сочетании с интеллектуальными алгоритмами компенсации траектории обеспечивается быстрое и точное отслеживание местоположения даже в сложных условиях. Есть возможность совершения Bluetooth-звонков с использованием технологии шумоподавления ENC.

Black Shark GS3 Sport поддерживают более 120 спортивных режимов, включая бег, плавание, езду на велосипеде, пеший туризм и многое другое. Корпус часов защищен по военным стандартам (MIL-STD-810G-2014 и MIL-STD-810H-2019), что подтверждает их устойчивость к повреждениям при падении, перепадам температур, влаге, пыли и прочему. Также часы способны выдержать погружение на глубину до 50 метров. Кроме того, новинка оснащена светодиодным фонариком с четырьмя уровнями яркости. Вес часов составляет 31 гр. Заявленное время автономной работы составляет до 18 дней при обычном режиме использования, до 35 дней в режиме ожидания или до 26 часов с активным GPS. Black Shark GS3 Sport уже доступны в Китае по цене около $68. Когда часы появятся в продаже по всему миру, пока не сообщается.

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