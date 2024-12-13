Объявлены победители The Game Awards 2024

В ночь на 13 декабря прошла юбилейная десятая церемония награждения The Game Awards 2024. Список претендентов на победу во всех категориях можно посмотреть по этой ссылке. Игрой 2024 года стала Astro Bot, которая также получила награды в категориях «Лучшая работа геймдиректора», «Лучшая семейная игра» и «Лучший приключенческий экшен».

Победители The Game Awards 2024: