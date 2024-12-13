Объявлены победители The Game Awards 2024

В ночь на 13 декабря прошла юбилейная десятая церемония награждения The Game Awards 2024. Список претендентов на победу во всех категориях можно посмотреть по этой ссылке. Игрой 2024 года стала Astro Bot, которая также получила награды в категориях «Лучшая работа геймдиректора», «Лучшая семейная игра» и «Лучший приключенческий экшен».
Победители The Game Awards 2024:
- Игра года — Astro Bot;
- Лучшая работа геймдиректора — Astro Bot;
- Лучшая работа арт-директора — Metaphor: ReFantazio;
- Лучший саундтрек и музыка — Final Fantasy VII Rebirth;
- Лучший экшен — Black Myth: Wukong;
- Лучший приключенческий экшен — Astro Bot;
- Лучшая RPG — Metaphor: ReFantazio;
- Лучшая поддержка игры — Helldivers 2;
- Лучший файтинг — Tekken 8;
- Лучшая семейная игра — Astro Bot;
- Лучшая стратегия или симулятор — Frostpunk 2;
- Лучшая спортивная или гоночная игра — EA Sports FC 25;
- Лучшая мобильная игра – Balatro;
- Лучшая актерская игра — Мелина Юргенс (Сенуа в Senua’s Saga: Hellblade 2);
- Лучшая адаптация видеоигры — «Фоллаут»;
- Лучший мультиплеер — Helldivers 2;
- Лучшая инди-игра – Balatro;
- Инновации в доступности — Prince of Persia: The Lost Crown;
- Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы – Neva;
- Лучшая AR-/VR-игра — Batman: Arkham Shadow;
- Лучшая поддержка сообщества — Baldur’s Gate 3;
- Самая ожидаемая игра — Grand Theft Auto VI;
- Лучшая киберспортивная игра — League of Legends.