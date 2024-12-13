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13 декабря, 2024
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CD Projekt RED анонсировала The Witcher IV

The Witcher IV

На мероприятии The Game Awards 2024 разработчики из польской компании CD Projekt RED анонсировали The Witcher IV (Ведьмак 4).

The Witcher IV станет первой игрой из новой трилогии. Главной героиней будет повзрослевшая Цири — она отправится в «собственное путешествие, чтобы стать профессиональным истребителем монстров». В кинематографическом трейлере Цири выполняет контракт на убийство монстра, терроризирующего деревню.

Известно, что продолжение разрабатывается на Unreal Engine 5, во второй половине 2024 года CD Projekt RED начала активную стадию работы над игрой. Проектом заняты около 400 человек из 650 сотрудников студии. Другие подробности об игре, а также дата выхода, не указываются.

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