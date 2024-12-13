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13 декабря, 2024
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MSI выпустил первый в мире изогнутый двухрежимный игровой монитор

MSI MAG 321CUPDF

Ассортимент компании MSI пополнил изогнутый игровой монитор MAG 321CUPDF. Главной особенностью новой модели является поддержка двух режимов работы с разным сочетанием разрешения и частоты обновления.

MSI MAG 321CUPDF

MSI MAG 321CUPDF оснащен 31,5-дюймовым VA-дисплеем с соотношением сторон 16:9, индексом кривизны 1500R и разрешением 4K при частоте обновления 160 Hz. Для киберспортивных игр он может переключиться на 320 Hz, понизив разрешение до 1080p.

Устройство получило сертификат VESA DisplayHDR 400, поддерживает 97-процентное покрытие DCI-P3 и обеспечивает 93% цветового охвата Adobe RGB. Пиковая яркость в SDR-режиме составляет 350 нит. Заявленное время отклика панели — 0,5 мс (GtG). Набор интерфейсов включает два разъема HDMI 2.1, а также DisplayPort 1.4a и USB Type-C (DisplayPort Alt) с функцией 15-ваттной зарядки.

Монитор MSI MAG 321CUPDF уже поступил в продажу в Китае по цене $413, скоро он появится на рынках США и Европы по цене $499 и €649 соответственно.

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