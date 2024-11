Объявлены номинанты на премию The Game Awards 2024

Джефф Кили (Geoff Keighley), продюсер и ведущий The Game Awards, объявил номинантов на премию The Game Awards 2024. Больше всего номинаций у приключенческого платформера Astro Bot и Final Fantasy VII Rebirth (вторая часть ремейка Final Fantasy VII) — они претендуют на семь наград каждая. Фэнтезийная ролевая игра Metaphor: ReFantazio поборется за шесть статуэток, а психоделический покерный роглайк Balatro и ремейк Silent Hill 2 — за пять. За звание лучшей игры года будут бороться Astro Bot, Balatro, Black Myth: Wukong, Elden Ring: Shadow of the Erdtree, Final Fantasy VII Rebirth и Metaphor: ReFantazio.

Все желающие уже могут проголосовать на сайте The Game Awards до 11 декабря, там же доступен полный список претендентов на победу во всех категориях.

Игра года

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Лучшая работа геймдиректора

Astro Bot

Balatro

Black Myth: Wukong

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Лучшая работа арт-директора

Astro Bot

Black Myth: Wukong

Elden Ring Shadow of the Erdtree

Metaphor: ReFantazio

Neva

Лучший саундтрек и музыка

Astro Bot

Final Fantasy VII Rebirth

Metaphor: ReFantazio

Silent Hill 2

Stellar Blade

Лучший экшен

Black Myth: Wukong

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Stellar Blade

Лучший приключенческий экшен

Astro Bot

Prince of Persia: The Lost Crown

Silent Hill 2

Star Wars Outlaws

Zelda: Echoes of Wisdom

Лучшая RPG

Dragon’s Dogma 2

Elden Ring: Shadow of the Erdtree

Final Fantasy VII Rebirth

Like a Dragon: Infinite Wealth

Metaphor: ReFantazio

Лучшая поддержка игры

Destiny 2

Diablo IV

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

Лучший файтинг

Dragon Ball: Sparking! ZERO

Granblue Fantasy Versus: Rising

Marvel vs Capcom Fighting Collection: Arcade Classics

MultiVersus

Tekken 8

Лучшая семейная игра

Astro Bot

Princess Peach: Showtime!

Super Mario Party Jamboree

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

The Plucky Squire

Лучшая стратегия или симулятор

Age of Mythology: Retold

Frostpunk 2

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Manor Lords

Unicorn Overlord

Лучшая спортивная или гоночная игра

F1 24

EA Sports FC 25

NBA 2K25

Top Spin 2K25

WWE 2K24

Лучшая мобильная игра

AFK Journey

Balatro

Wuthering Waves

Zenless Zone Zero

Pokemon Trading Card Game Pocket

Лучшая актерская игра

Бриана Уайт (Айрис Гейнсборо в Final Fantasy VII Rebirth)

Ханна Телл (Макс Колфилд в Life is Strange: Double Exposure)

Умберли Гонсалес (Кей Весс в Star Wars Outlaws)

Люк Робертс (Джеймс Сандерленд в Silent Hill 2)

Мелина Юргенс (Сенуа в Senua’s Saga: Hellblade 2)

Лучшая адаптация видеоигры

«Аркейн»

«Фоллаут»

«Наклз»

«Подобный дракону: Якудза»

«Tomb Raider: легенда Лары Крофт»

Лучший мультиплеер

Call of Duty: Black Ops 6

Helldivers 2

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Super Mario Party Jamboree

Tekken 8

Лучшая инди-игра

Animal Well

Balatro

Lorelei and the Laser Eyes

Neva

UFO 50

Инновации в доступности

Call of Duty: Black Ops 6

Diablo IV

Dragon Age: The Veilguard

Prince of Persia: The Lost Crown

Star Wars Outlaws

Номинация Games for Impact — игры, затрагивающие социальные проблемы

Closer the Distance

Indika

Neva

Life is Strange: Double Exposure

Senua’s Saga: Hellblade II

Tales of Kenzera: Zau

Лучшая AR-/VR-игра

Arizona Sunshine Remake

Asgard’s Wrath II

Batman: Arkham Shadow

Metal: Hellsinger VR

Metro Awakening

Лучшая поддержка сообщества

Baldur’s Gate 3

Final Fantasy XIV

Fortnite

Helldivers 2

No Man’s Sky

Самая ожидаемая игра

Death Stranding 2: On The Beach

Ghost of Yotei

Grand Theft Auto VI

Metroid Prime 4: Beyond

Monster Hunter Wilds

Лучшая киберспортивная игра

Counter-Strike 2

DOTA 2

League of Legends

Mobile Legends: Bang Bang

Valorant

Церемония вручения наград пройдет 13 декабря в 04:30 по бакинскому времени.