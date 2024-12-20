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21 декабря, 2024
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Azercell представляет услугу «AI Chat Bot», базирующуюся на технологии искусственного интеллекта!

AI Chat Bot

Лидирующий мобильный оператор страны Azercell представляет очередное новшество на телекоммуникационном рынке Азербайджана. Компания запускает инновационное решение «AI Chat Bot», базирующееся на технологии искусственного интеллекта. Новый сервис интегрирован в мобильное приложение «Azercell».

Начиная с сегодняшнего дня «AI Chat Bot» уже обеспечивает оперативное и бесперебойное обслуживание клиентов в разделе «Чат» приложения «Azercell». Таким образом, новое решение, направленное на предоставление абонентам наилучшего клиентского опыта, отвечает на запросы в режиме 24/7. В настоящее время «AI Chat Bot» доступен только на платформе Android, но в ближайшее время появится и на устройствах с iOS. Чтобы воспользоваться новым сервисом, пользователям необходимо обновить приложение.

Преимущества нового сервиса:

  • Мгновенная обработка запросов;
  • Значительное сокращение времени ожидания абонентов при обслуживании в онлайн-режиме;
  • Предоставление абонентам более быстрых и точных ответов на обращения.

Помимо запуска «AI Chat Bot», новая версия приложения включает специальный раздел, где абоненты могут оставлять свои предложения и пожелания для улучшения функционала.

Отметим, что в прошлом году Azercell первым на рынке представил услугу Виртуального Ассистента на основе искусственного интеллекта — «AiCell», которая предоставляет полный спектр услуг на азербайджанском языке. «AiCell» самостоятельно обрабатывает множество запросов абонентов и при необходимости переадресовывает их на IVR или оператора.

Коммуникационные функции и сервисные возможности обоих сервисов постоянно расширяются.

Azercell продолжает упрощать доступ своих абонентов к передовым технологиям, предлагая инновационные сервисы, которые делают их жизнь удобнее и насыщеннее.

Загрузите приложение «Azercell» прямо сейчас и воспользуйтесь преимуществами технологии искусственного интеллекта!

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