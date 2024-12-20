Европейский инвестиционный банк выделил первый кредит государственному сектору Азербайджана

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) впервые предоставил кредит Азербайджану для поддержки развития цифровой инфраструктуры в государственном секторе. Кредит в размере 43 миллионов евро будет направлен на финансирование строительства двух новых центров обработки ООО «AzInTelecom», функционирующего при Министерстве цифрового развития и транспорта. Цель проекта — расширение и повышение доступности облачных услуг, предоставляемых государственной компанией.

20 декабря в административном офисе ООО «AzInTelecom» состоялась официальная церемония подписания кредитного соглашения.

Вице-президент Европейского инвестиционного банка Тереза Червиньска выразила удовлетворение по поводу первой кредитной поддержки со стороны ЕИБ государственному сектору Азербайджана. Она отметила:

«Улучшение доступа к информации и содействие устойчивой цифровой трансформации являются одними из ключевых приоритетов Европейского инвестиционного банка. Эти инвестиции, направленные на инновации и прозрачность, не только модернизируют государственное управление, но и будут способствовать устойчивому экономическому росту и социальному процветанию».

Со стороны Азербайджана контракт подписал Эльхан Азизов, исполняющий обязанности председателя правления ООО «AzInTelecom», подчеркнув, что данный проект внесет значительный вклад в цифровую трансформацию страны:

«С реализацией данного проекта облачные сервисы станут более доступными как для малых, так и для крупных организаций. Это окажет положительное влияние на развитие цифровой экосистемы в Азербайджане. Хотелось бы также подчеркнуть, что оба дата-центра, запланированные к строительству в Абшеронском и Гаджигабульском районах, будут построены с использованием «зеленых» технологий».

Следует отметить, что эта инициатива соответствует Экономическому и инвестиционному плану Восточного партнерства Европейского союза, а также стратегии «Global Gateway». Она также подчеркивает стремление ЕС способствовать устойчивому развитию и цифровой трансформации в регионе.

ООО «AzInTelecom» является крупнейшим провайдером облачных услуг в Азербайджане и первой организацией на Южном Кавказе, получившей международно-признанный сертификат «TIER 3» для центров обработки данных.

В настоящее время компания предоставляет облачные услуги более чем 200 организациям государственного и частного сектора через свои центры обработки данных, расположенные в Баку и Евлахе.