Итоги 2024 года

Традиционное подведение итогов уходящего года в IT-сфере в этот раз стоило бы задержать до 31 декабря, так как многие события 2024 года постоянно находились в динамике. Динамично менялись капитализации основных глобальных технологических игроков, финансовое состояние владельцев всем известных компаний, а также курс самой популярной криптовалюты. Тем не менее, график выхода журнала не позволяет сдвигать сроки его отправки в типографию. Поэтому мы вспоминаем все знаковые события уходящего года в хронологической последовательности до текущего момента.

10 января 2024 года компания Hewlett Packard Enterprise (HPE) официально объявила о поглощении производителя сетевого оборудования Juniper Networks за 14 млрд. долларов. Приобретение одного из главных конкурентов Cisco Systems усилит стратегию HPE по переходу от периферии к облаку. Отмечается также, что эта покупка удвоит размах сетевого бизнеса HPE, что в результате позволит сформировать одного из крупнейших игроков в соответствующей сфере с обширным продуктовым ассортиментом, включая решения на базе искусственного интеллекта.

В конце января компания Neuralink провела первую успешную имплантацию чипа в мозг человека. Технология, использованная при операции, носит название Telepathy и позволяет человеку управлять смартфоном или компьютером при помощи мозговых волн. Опробовать такую возможность, прежде всего, смогут люди, утратившие способность двигаться. Напомним, что Neuralink получил разрешение на испытания мозгового импланта в мае 2023 года. Осенью того же года компания запустила набор добровольцев среди пациентов с параличом из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза. Сейчас первый пациент по имени Нолан Арбо, который оказался парализован после несчастного случая, произошедшего около восьми лет назад, использует имплант, чтобы писать сообщения в социальных сетях, отправлять письма по электронной почте, играть в игры, читать комиксы и учить японский. По словам Нолана, чип позволил ему восстановить связь с миром и дал мотивацию.

В феврале основатель компании Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) объявил об уходе с поста генерального менеджера. Со дня основания Xiaomi прошло почти 14 лет, за это время компания выпустила много линеек смартфонов и огромный спектр устройств для умного дома. Пост главы компании занял Лу Вейбинг (Lu Weibing), правая рука Цзюня и многолетний лидер бренда Redmi. Позицию генерального менеджера Redmi займет Ван Тен Томас (Wang Teng Thomas). Сам же Лей Цзюнь сосредоточился на развитии автомобильного бизнеса компании, хотя отметил, что продолжит уделять достаточно внимания мобильному подразделению Xiaomi как ключевому.

Депутаты Европарламента большинством голосов утвердили «Закон об искусственном интеллекте», согласованный странами-членами ЕС в декабре 2023 года. Он сделает незаконными некоторые сценарии применения данной технологии. Закон классифицирует все основанные на искусственном интеллекте системы и инструменты на категории — с низким риском, высоким и неприемлемым. Первые никак не будут регулировать. Вторые, в число которых входят беспилотные автомобили, медицинские приборы с применением искусственного интеллекта и другие, должны будут соответствовать определенным требованиям. Использование разработок с неприемлемым риском запретят. Положения закона вступают в силу поэтапно.

Сразу же после ротаций в руководстве Xiaomi, в марте, компания провела презентацию под названием EV Launch, на которой уточнила спецификации своего первого электромобиля SU7, а также объявила о начале продаж в 59 магазинах в 29 городах Китая. Новинка получила фирменную систему Pilot ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), которая объединяет такие передовые технологии, как лидар, радары миллиметрового диапазона, HD-камеры и ультразвуковые радары, обеспечивая различные возможности автономного вождения, включая вождение по шоссе, самостоятельную парковку и вызов автомобиля, когда он может сам выехать с парковочного места. На презентации также был показан практически полностью роботизированный завод для сборки и тестирования этих электромобилей.

В апреле 2024 года почтовому сервису Gmail исполнилось 20 лет. Правда, сотрудник компании Google Пол Бакхайт (Paul Buchheit) начал работу над сервисом в 2001 году, но разработка держалась в тайне вплоть до начала закрытого бета-тестирования, 1 апреля 2004 года. Старту проекта по созданию Gmail послужил пользователь Google, жалующийся на низкое качество существующих почтовых сервисов. На момент запуска Gmail достаточно сильно отличался от конкурентов по ряду пунктов. 20 лет назад объем свободного пространства в 1 Gb был чем-то немыслимым, тогда как многие конкуренты предоставляли пользователям всего 15 Mb. Кроме того, сервис давал его бесплатно. Gmail всегда выделялся продвинутой системой поиска и удобством использования, но сегодня многие воспринимают его как недостаточно современную для нашего времени.

Компания Boston Dynamics опубликовала видео, посвященное прощанию с двуногим гуманоидным роботом Atlas. Причиной тому послужили проблемы, связанные с устаревшей конструкцией Atlas, которые невозможно было решить. Эксперименты с роботом проводились на протяжении 10 лет. Инженеры компании изучали методики движений гидравлической машины, они заставляли ее прыгать, толкали и наносили удары различными предметами. Atlas второго поколения — это огромная работа над ошибками. Совершенно новый робот был разработан совместно с инженерами компании Hyundai, которой с недавних пор принадлежит Boston Dynamics. В новом механизме отсутствуют гидравлические компоненты, теперь гуманоид полностью электрический, намного быстрее, подвижнее и ловчее. Также будут реализованы новые возможности искусственного интеллекта и машинного обучения.

Этого события, скорее всего, ждали многие поклонники продукции Mercedes-Benz. Компания официально представила внедорожник Geländewagen с электрической силовой установкой. Электрический G-Class получил название G 580 EQ. Внешне внедорожник практически не изменился. Он сохранил строгий дизайн модели, но получил закрытую решетку радиатора с подсветкой. Mercedes-Benz G 580 EQ оснащен четырьмя электромоторами с индивидуальным управлением. Максимальная суммарная мощность силовой установки составляет 587 л.с. Внедорожник с технологией EQ в некоторых случаях даже лучше справляется с бездорожьем, чем бензиновая модель. Благодаря своей компоновке автомобиль умеет разворачиваться на месте, способен подниматься на 45% подъем и сохраняет устойчивость на боковых уклонах до 350. Продажи электромобиля, цена которого стартует от 140 тысяч евро, начнутся в 2025 году.

На конференции Microsoft’s Surface and Windows AI в мае компания Microsoft представила новый бренд, которым будут помечаться ноутбуки на базе операционной системы Windows от разных производителей, оснащенные аппаратным обеспечением для работы искусственного интеллекта и поддерживающие функции искусственного интеллекта на уровне операционной системы. Ноутбуки, выполненные в концепции Copilot+ PC смогут работать с более чем 40 моделями искусственного интеллекта в составе Windows. Искусственный интеллект сможет вступать в диалог и отвечать на вопросы, используя те данные, что вы видите на экране перед собой. Минимальные требования для соответствия концепции включают не менее 16 Gb оперативной памяти, NPU производительностью не менее 40 TOPS и SSD-накопитель емкостью от 256 Gb. Такие ноутбуки должны работать до 22 часов в режиме проигрывания видео и до 18 часов в режиме веб-серфинга. Кроме самой Microsoft, представившей новые устройства Surface Pro и Surface Laptop, выполненные в этой концепции, все основные партнеры Microsoft из числа производителей ноутбуков, в число которых входят Dell Technologies, Lenovo, Samsung, HP, Acer и ASUS, также выпустили новинки на базе последних процессоров Qualcomm, AMD и Intel.

В июне 2024 года завершил работу мессенджер ICQ. Согласно сообщению пресс-службы VK, компания намерена сосредоточиться на развитии VK-мессенджера для пользователей и корпоративного сервиса на базе платформы VK WorkSpace для бизнеса. Для усиления экспертизы к продуктовым командам присоединятся сотрудники ICQ. Напомним, что система мгновенного обмена сообщениями ICQ была создана израильской компанией Mirabilis в 1996 году. Позже ее приобрела американская AOL, а в апреле 2010 года — российская Mail.ru Group. В начале века ICQ был самым популярным способом общения на пространстве СНГ. Последнее масштабное обновление мессенджер получил в 2020 году.

Компания Rolls-Royce анонсировала микрореактор нового поколения. Эта разработка может кардинально изменить подход к производству энергии. Микрореакторы, как и малые модульные реакторы (SMR), используют передовые ядерные технологии, являясь частью «ядерного портфеля» Rolls-Royce. Но эти системы будут использоваться для разных задач. Новые микрореакторы Rolls-Royce способны обеспечивать мощность от 1 до 10 MВт, а благодаря своей компактности станут мобильным источником питания. Система поместится всего в нескольких транспортных контейнерах. Компания сравнивает свой переносной ядерный микрореактор нового поколения с малым модульным реактором мощностью 0,5 ГВт, работающим на статичной площадке размером примерно с два футбольных поля. Микрореактор легко масштабируется, чтобы его можно было легко транспортировать по железной дороге или по морю и даже отправить в космос, что делает его универсальным и надежным источником энергии. Внутри его активной зоны каждая частица урана окружена множеством защитных слоев, что позволяет ему выдерживать даже самые экстремальные условия. Кроме основных сценариев применения, микрореактор может быть использован для центров обработки данных искусственного интеллекта, которые потребляют большое количество энергии.

В июле компания OpenAI представила поисковую систему SearchGPT на основе искусственного интеллекта. Многие назвали эту разработку прямым вызовом Google, чья поисковая система доминировала последние 20 лет. В компании отмечают, что SearchGPT — это временный прототип в виде объединенных новых функций поиска на базе искусственного интеллекта, которые дают быстрые и своевременные ответы с понятными и релевантными источниками. Поисковик может обобщать информацию, найденную на веб-сайтах, включая новостные ресурсы, а также отвечать на уточняющие вопросы пользователей.

Второй пациент с мозговым чипом нейротехнологической компании Neuralink по имени Алекс успешно освоил имплант в конце лета. Он улучшил свои способности в видеоиграх и начал изучать программы проектирования для создания 3D-объектов. По данным компании, пациенту потребовалось менее 5 минут с момента подключения чипа к компьютеру, чтобы начать управлять курсором. Через несколько часов он смог превзойти максимальную скорость и точность, которых достигал благодаря другой вспомогательной технологии. После первой сессии Алекс стал пробовать самостоятельно играть в Counter-Strike 2, а на второй день использования импланта пациент впервые воспользовался программой CAD Fusion 360 и смог разработать крепление для зарядного устройства Neuralink, которое позднее было напечатано на 3D-принтере и интегрировано в его систему.

Также в августе компания Figure AI представила человекоподобного робота второго поколения Figure 02. Новая версия, в отличие от Fugure 01, выглядит законченным изделием, готовым для массовой эксплуатации на производстве. Аккумулятор интегрирован в туловище робота в районе центра масс, что делает его более устойчивым и маневренным. Емкость аккумулятора нового робота на 50% больше, чем у Figure 01, что позволяет ему дольше функционировать в реальных условиях. Специальные разработанные двигатели интегрированы с приводными цепями сочленений робота для оптимизации мощности и производительности. Figure 02 AI получил 16 степеней свободы и способен переносить до 25 кг груза. Конечность робота похожа на человеческую, с четырьмя пальцами и противостоящим большим пальцем. Каждый палец приводится в действие интегрированным блоком из датчиков и двигателя. Новая конструкция запястья обеспечивает диапазон движения, аналогичного человеческому. А сотрудничество с компанией OpenAI позволило в кратчайшие сроки обучить робота взаимодействию с человеком при помощи голосовых команд через встроенные микрофоны и динамики.

Основатель и глава Telegram Павел Дуров был задержан в аэропорту Ле Бурже (Франция) после выхода из частного самолета. Поводом для задержания стал отказ Дурова в сотрудничестве с французскими силовиками в борьбе с преступлениями в мессенджере. Отсутствие модерации, а также инструменты, предлагаемые Telegram, делают Дурова соучастником незаконного оборота наркотиков, отмывания денег, преступлений против детей и прочих тяжких деяний. Следователи Национального управления по борьбе с мошенничеством при таможенном управлении Франции (ONAF) поместили Дурова под стражу. 29 августа суд в Париже предъявил обвинения Павлу Дурову и вынес решение о взятии основателя Telegram под судебный надзор. Дурову было запрещено покидать территорию Франции, а также он должен был внести залог в размере 5 млн. евро и появляться в полицейском участке 2 раза в неделю. После выхода под залог, судя по всему, Павел Дуров проживает в одном из самых роскошных отелей Парижа Hotel de Crillon.

В сентябре организация Bluetooth Special Interest Group (SIG) объявила о выходе новой версии беспроводной технологии Bluetooth 6.0. Ключевыми особенностями версии являются высокая точность позиционирования, поддержка технологии защиты данных и улучшенная передача данных. Это первое масштабное обновление с момента выхода Bluetooth 5.0 в 2016 году. Главным нововведением стала технология Channel Sounding, которая обеспечит точное определение расстояния (вплоть до сантиметра) для совместимых устройств. Ожидается, что она найдет широкое применение на рынке поисковых маячков и в мобильных экосистемах. Channel Sounding также обеспечивает высокий уровень безопасности, гарантируя, что только авторизованные пользователи смогут разблокировать, например, двери или получить доступ к защищенным зонам в зданиях, оснащенных беспроводными системами безопасности. В SIG не уточняют, когда возможности новой версии Bluetooth 6.0 появятся на устройствах. Этот процесс может занять несколько лет.

Компания Huawei Technologies представила первый в мире складывающийся втрое смартфон под названием Huawei Mate XT Ultimate Design. Huawei Mate XT Ultimate Design в разложенном состоянии представляет собой планшет диагональю 10,2”. Его также можно использовать как смартфон с экраном диагональю 6,4” или небольшой 7,9” планшет. Система HarmonyOS оптимизирована под каждый формат. Сама панель выполнена по технологии LTPO OLED и работает на частотах от 1 до 90 Hz. Аппаратной платформой смартфона стал фирменный чип Kirin 9010 5G. Цена новинки на рынке Китая стартует с отметки в 2820 долларов.

В октябре американский канал HBO выпустил документальный фильм под названием «Money Electric: The Bitcoin Mystery». Режиссером фильма выступил Каллен Хобак (Cullen Hoback). Авторы фильма утверждают, что все это время под псевдонимом Сатоши Накамото скрывался канадский разработчик Питер Тодд (Peter Todd). Он был одним из ключевых участников проекта, активно занимался развитием биткоина с 2010 года, внес значительный вклад в техническое усовершенствование сети BTC, разрабатывал важные решения по улучшению и стал основателем концепции Replace-by-Fee, которая помогла ускорить обработку криптотранзакций. Сам Питер Тодд опроверг информацию, представленную в фильме HBO. Солидарны с ним и многие участники криптосообщества, которые заявляют, что создатель фильма не предоставил никаких серьезных доказательств причастности Тодда к разработке биткоина.

На мероприятии We, Robot глава Tesla Илон Маск представил прототип электромобиля Cybercab. Это первое полностью беспилотное транспортное средство компании. Tesla CyberCab имеет футуристический дизайн, который подчеркивают открывающиеся вверх двери, компактные габариты и вмещает всего двух человек. Электромобиль лишен не только руля и педалей, но и интерфейса для зарядки блока аккумуляторных батарей. Tesla планирует вывести Cybercab на дороги Техаса и Калифорнии в следующем году, а начало серийного производства роботакси запланировано на 2026-2027 г.г. При том что сначала была озвучена стоимость такого автомобиля в 30 тысяч долларов, вскоре было объявлено, что фактически Tesla собирается продавать машину за 25 тысяч долларов. Кроме прототипа полностью беспилотного роботакси Cybercab, Илон Маск продемонстрировал концепт футуристичного микроавтобуса с автопилотом, получивший название Robovan. Этот автомобиль также будет лишен руля и педалей и будет поддерживать беспроводную зарядку.

И в заключение года в отставку в самый разгар кризиса в компании Intel ушел ее генеральный директор Пэт Гелсингер. Проблемы Intel стали очевидны во время катастрофического отчета о доходах 1 августа 2024 года, когда компания сообщила о масштабных убытках и негативном прогнозе продаж. Intel приостановила выплату дивидендов, которые она стабильно выплачивала с 1992 года. Пытаясь снизить расходы, компания прибегла к сокращениям, заморозила многие инвестиционные проекты и лишила сотрудников бесплатного кофе и фруктов. Но эти меры не помогли. Акции Intel упали сильнее всего с 1982 года и потеряли более половины своей стоимости в 2024 году. Отставка Гелсингера стала логичным развитием событий.

Что можно сказать однозначно, так это то, что 2024 год стал годом Илона Маска! Дональд Трамп, который стал 47-м президентом США, назначил Илона Маска и предпринимателя Вивека Рамасвами (Vivek Ramaswamy) руководителями нового Департамента государственной эффективности правительства (Department of Government Efficiency, DOGE). Цель DOGE — сократить избыточные государственные расходы и регулирование, а также реформировать бюрократические структуры. DOGE будет работать вне традиционной системы правительства, взаимодействуя напрямую с Белым домом и Управлением по бюджету (OMB), что дает ему возможность избегать бюрократических ограничений и сохранять независимость. Ожидается, что Маск и Рамасвами смогут устранить огромное расточительство в госбюджете и сделать деятельность правительства более прозрачным и подотчетным гражданам. Маск уже озвучил свой амбициозный план сокращения государственных расходов на 2 трлн. долларов. Он заявил, что это вызовет шок во всей системе и среди тех, кто занимается государственными растратами. Миллиардер признает, что эти меры могут привести к краткосрочным экономическим трудностям, но подчеркивает, что подобные шаги необходимы для долгосрочной финансовой стабильности и эффективного государственного управления.