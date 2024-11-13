Red Magic Gaming Laptop 3D Discovery Edition — игровой ноутбук с 3D-экраном

Бренд Red Magic, помимо серии игровых флагманских смартфонов Red Magic 10 Pro, представил первый в мире игровой ноутбук с 3D-экраном, не требующий использования стереоскопических очков. Остальные характеристики ноутбука Red Magic Gaming Laptop 3D Discovery Edition вполне обычные.

Ноутбук получил экран диагональю 16 дюймов с разрешением 4K, он выполнен по той же технологии, что и дисплей планшета Nubia Pad 3D II. Для внешнего слоя дисплея использовались жидкокристаллические линзы микронного уровня, преломляющими свет для достижения 3D-эффекта.

В основе устройства лежит 24-ядерный процессор Intel Core i9-14900HX и дискретные видеокарты NVIDIA GeForce RTX 4060 или 4070 в зависимости от конфигурации. Над экраном расположены две камеры, отслеживающие движения глаз с частотой 90 Hz, чтобы соответствующим образом подстраивать изображение. На крышке есть дополнительный матричный дисплей, на который можно выводить текст и изображения, имеется RGB-подсветка клавиатуры. Автономность ноутбука не сообщается.

Цена и дата выхода Red Magic Gaming Laptop 3D Discovery Edition пока не известны.