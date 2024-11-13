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14 ноября, 2024
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Red Magic выпустил портативный аккумулятор с OLED-экраном

Red Magic

Бренд Red Magic представил портативный аккумулятор Deuterium Energy Bar 20000. Корпус устройства выполнен из авиационного алюминия, а за прозрачными элементами можно увидеть внутреннее устройство АКБ и OLED-дисплей, который служит для отображения ключевой информации, включая процент оставшегося заряда. В названии указана емкость интегрированной аккумуляторной батареи — 20 000 мАч (72 Втч).

Мобильный аккумулятор оснащен портами USB Type-A и Type-C, максимальная выходная мощность составляет 140 Вт. Поддерживаются различные протоколы, в том числе PD3.1/PD3.0/QC3.0.

Цена Red Magic Deuterium Energy Bar 20000 составляет $140.

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