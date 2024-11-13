Представлена серия игровых флагманов Red Magic 10 Pro

В Китае состоялась презентация новой серии игровых флагманских смартфонов Red Magic 10 Pro. Линейка состоит из двух моделей, базовой Red Magic 10 Pro и 10 Pro+, которые отличаются только объемом памяти, емкостью аккумуляторов и мощностью зарядки.

У обеих моделей узкие рамки вокруг экрана, спрятанная под дисплей фронтальная камера, сенсорные триггеры на боковых гранях и плоский блок камер. Производитель отмечает, что это мощные устройства, призванные обеспечить максимальную производительность в мобильных играх. Смартфоны набирают до 3 291 328 баллов в тесте производительности AnTuTu. Будет предложено четыре расцветки корпуса: обычные белая и черная, а также серая и черная с прозрачной задней панелью.

Важным преимуществом устройств стал дисплей. Смартфоны получили 10-битный 6,85-дюймовый OLED-экран BOE Q9+ с разрешением 2688х1216 пикселей, частотой обновления до 144 Hz, частотой сенсорного слоя до 960 Hz, максимальной яркостью до 2000 нит и частотой ШИМ в 2592 Hz. В смартфонах используется специальный игровой чип Red Core R3 собственной разработки компании, который поддерживает разрешение 2K при 120 fps.

В основе аппаратов установлена самая топовая начинка из возможной: процессор Snapdragon 8 Elite, до 24 Gb оперативной памяти LPDDR5X Ultra (9600 Мбит/с) и до 1 Tb хранилища UFS 4.0 Pro. В серии RedMagic 10 Pro впервые в индустрии используется композитное жидкометаллическое охлаждение с теплопроводностью 80 Вт/мК, что в 13 раз выше, чем у обычного теплопроводящего геля. Смартфоны также получили активную систему охлаждения, в состав которой входит центробежный вентилятор с увеличенной на 10% (по сравнению с прошлым поколением) скоростью работы (23 000 об/мин), испарительная камера с увеличенной на 18% до 12 000 мм² площадью, сверхпроводящая медная фольга площадью 5200 мм² и слой графена под дисплеем, толщина которого была увеличена на 30%.

Набор камер обычный, но при этом они абсолютно не выпирают из корпуса, задняя панель смартфонов имеет плоскую форму без малейших выступов. В основную камеру входят главный датчик на 50 Мп (OmniVision OV50E40, 1/1,5″, f/1.88, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (OmniVision OV50D, 1/2.88″, f/2.2, угол обзора 120 градусов) и макрообъектив 2 Мп (OmniVision OV02F10). Фронтальная камера разрешением 16 Мп (OmniVision OV16A1Q). За автономность Red Magic 10 Pro отвечает аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. В модели Red Magic 10 Pro+ установлен аккумулятор из кремния и углерода емкостью 7050 мАч, поддерживающий зарядку мощностью 120 Вт. Аккумулятор устройства заряжается до 50% всего за 11 минут. Полная зарядка занимает 30 минут.

Также в оснащение входит поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, двухдиапазонный GPS, NFC, порт USB 3.2 Gen 2 Type-C, стереодинамики, 3.5-мм разъем для наушников, линейный вибромотор, ИК-пульт и экранный сканер отпечатков пальцев (оптический, ультратонкий). Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой RedMagic OS 10.0. Габариты и вес: 163.42×76.14×8.9 мм, 229 гр.

Цены на RedMagic 10 Pro: 12/256 Gb — $692, 12/512 Gb — $761. Такие же конфигурации памяти с прозрачной задней крышкой стоят $733 и $803 соответственно. Цены на RedMagic 10 Pro+:16/512 Gb — $830, 16/512 Gb — $872 (прозрачная задняя панель), 24 Gb/1 Tb – $1038.

В продажу также поступит специальная версия Red Magic 10 Golden Saga на 24 Gb/1 Tb с применением золота и серебра в системе охлаждения, с защитным сапфировым стеклом, позолоченной кнопкой включения, сервисом консьержа и другими эксклюзивными функциями за $1315.

Продажи устройств начнутся с 18 ноября. Глобальная версия смартфона RedMagic 10 Pro ожидается в декабре.