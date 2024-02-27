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28 февраля, 2024
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Представлен планшет Nubia Pad 3D II: 3D-изображение без очков и поддержка ИИ

Nubia Pad 3D II

Компания ZTE представила на выставке MWC 2024 вторую версию своего 3D-планшета под названием Nubia Pad 3D II. Устройство, как и предшественник, вышедший в прошлом году, может демонстрировать 3D-изображение без использования специальных очков.

Nubia Pad 3D II оснащен 12,1-дюймовым дисплеем с разрешением 2650×1600 пикселей и частотой обновления 144 Hz. Новая модель также позволяет преобразовывать 2D-контент в 3D благодаря поддержки ИИ-технологии Neovision 3D Anytime. Кроме того, искусственный интеллект помогает отслеживать и обрабатывать движения глаз пользователя для более точного и реалистичного создания 3D-изображения. Он также помогает выполнять 3D-съемку для создания объемных фото и видео. Угол обзора составляет 86 градусов, то есть, увидеть объемную картинку можно будет из различных положений. По заверению производителя, разрешение трехмерного изображения у новой модели было увеличено на 80% по сравнению с предшественником, а яркость — на 100%.

В основе планшета лежит процессор Snapdragon 8 Gen 2, емкость накопителя UFS 4.0 составляет 512 Gb. Объем оперативной памяти LPDDR5X не уточняется. Емкость аккумулятора составляет 10 000 мАч, есть поддержка быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Также планшет получил 5G-модем, аудиосистему из четырех динамиков с поддержкой DTS:X Ultra 3D и микрофоны с функцией шумоподавления.

Цена и дата начала продаж Nubia Pad 3D II пока не объявлены. По информации в сети планшет будет стоить ориентировочно от $1000.

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