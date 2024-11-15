Приложение чат-бота Google Gemini вышло для iOS

Компания Google выпустила отдельное приложение чат-бота Gemini для iOS. Приложение пока что доступно в App Store пользователям с Филиппин, из США, Великобритании, Австралии и Индии, позже оно появится и в других регионах.

До этого воспользоваться Gemini на iPhone можно было в специальной вкладке стандартного приложения Google. Функции в нем были ограничены. Отдельное приложение чат-бота выпустили в феврале 2024 года только для Android.

Приложение Gemini для iOS может предоставлять информацию, писать тексты, помогать с выполнением рутинных задач, создавать изображения и анализировать скриншоты — поддерживается полный функционал, который доступен на Android. Имеется новая функция — ИИ-помощник Gemini Live, который может поддержать свободный разговор на любые темы. Gemini Live отображается как на Dynamic Island iPhone, так и на экране блокировки.

Как и все другие чат-боты, не поддерживающие Siri, Gemini имеет некоторые ограничения. Он не может менять настройки или получать доступ к сторонним приложениям. Но он может получать доступ к сервисам Google. Например, его можно попросить воспроизвести музыку, и он запустит YouTube Music. Или попросить указать дорогу, и он откроет картографический сервис Google Maps.

В приложении также можно оформить подписку Gemini Advanced с дополнительными функциями: интеграцией Gemini с «Google Документами» и Gmail, а также доступом к экспериментальной модели Gemini 1.5 Pro. Подписка входит в план Google One AI за $19,99 в месяц.