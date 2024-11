Epic Games Store дарит Castlevania Anniversary Collection и Snakebird Complete

Epic Games Store запустил очередную раздачу игр. На этот раз можно бесплатно забрать Castlevania Anniversary Collection и Snakebird Complete. Предложение действует до 21 ноября 20:00 по бакинскому времени.

Castlevania Anniversary Collection — это сборник классических игр серии Castlevania. В него входят Castlevania, Castlevania II Simon’s Quest, Castlevania III Dracula’s Curse, Super Castlevania IV, Castlevania The Adventure, Castlevania II Belmont’s Revenge, Castlevania Bloodlines и Kid Dracula.



Кроме того, поклонники серии могут познакомиться с уникальной электронной книгой History of Castlevania — Book of the Crescent Moon.

Snakebird Complete — красочная головоломка, разработанная студией Noumenon Games. Это ремастер, объединяющий Snakebird и Snakebird Primer. Игрокам нужно будет управлять забавными существами, решая логические задачи и преодолевая уровни.



Через неделю Epic Games Store раздаст стратегию Beholder, в которой игроки должны выполнять обязанности смотрителя дома.