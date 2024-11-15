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15 ноября, 2024
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Microsoft выпустил ISO-образ Windows 11 для устройств на базе Arm-процессоров

Windows 11 Arm

Компания Microsoft выпустила ISO-образ операционной системы Windows 11 для устройств на базе Arm-процессоров.

Windows 11 для Arm-платформ существует уже не один год, но соответствующая версия системы до сих пор не была доступна в виде готового к установке образа. Владельцам соответствующих ноутбуков приходилось регистрироваться в программе Windows Insider и использовать образы виртуальных дисков. Теперь все желающие могут загрузить образ с сайта Microsoft, как и версию для x86-совместимых CPU.

Образ занимает на накопителе около 5 Gb. Пользователи, владеющие компьютерами с процессорами Snapdragon X, смогут установить операционную систему без дополнительных действий, поскольку эти устройства поддерживаются «из коробки». Для более старых ARM-процессоров потребуется загрузить и установить дополнительные драйверы. Это можно сделать, следуя инструкции от Microsoft, доступной на официальном сайте компании.

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