Представлен недорогой планшет OPPO Pad 3 с 2,8К-дисплеем

Кроме линейки смартфонов Reno 13 компания OPPO представила доступный планшетный компьютер Pad 3. Это упрощенная версия флагманского Pad 3 Pro.

OPPO Pad 3 оснащен 11,61-дюймовым IPS-экраном с разрешением 2800х2000 пикселей (296 ppi), соотношением сторон 7:5, частотой обновления 144 Hz, частотой сенсорного слоя 480 Hz и максимальной яркостью 700 нит. Дисплей имеет антибликовое покрытие (опционально).

Планшет построен на базе 4-нм процессора MediaTek Dimensity 8350, работающего на частоте 3,35 GHz. Предлагается до 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и до 512 Gb накопителя UFS 3.1/4.0. Есть шесть динамиков с сертификацией Hi-Res для объемного звучания, основная и фронтальная камеры по 8 Мп, поддержка Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE и NFC. Также есть поддержка умной сенсорной клавиатуры и стилуса. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 9510 мАч с поддержкой быстрой 67-ваттной зарядки. Габариты составляют 257,75 х 189,11 х 6,29 мм при весе 533 гр. Водозащиты нет.

Цены в Китае на OPPO Pad 3: 8/128 Gb — $290, 8/256 Gb — $330, 12/256 Gb — $370, 12/512 Gb — $429. Цветовых решений корпуса три: синее, фиолетовое и серебристое.