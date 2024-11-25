Redmi Smart TV X 2025 — недорогие smart-телевизоры можно использовать для управления умным домом

Компания Xiaomi выпустила обновленную серию телевизоров Redmi Smart TV X (2025), в которую вошли четыре модели с диагональю от 55 до 85 дюймов. Все телевизоры получили дисплеи с разрешением 4K, разрешением до 240 Hz и высокой точностью цветопередачи (охват 94% цветового пространства DCI-P3). В сотрудничестве с ведущими академическими институтами Xiaomi разработала технологию Qingshan Eye Care для защиты глаз зрителей. Функция оптимизирует яркость экрана, контрастность и излучение синего света, снижая нагрузку на глаза во время длительных сеансов просмотра. Есть сертификация на предмет безопасности для зрения.

В основе аппаратной платформы лежит четырехъядерный процессор MediaTek MT9655, объем оперативной памяти составляет 4 Gb, емкость накопителя — 64 Gb. Телевизоры работают под управлением Xiaomi HyperOS 2 и получили расширенные возможности искусственного интеллекта, включая рекомендации контента и голосовое управление. Все модели оснащены Xiao Ai, помощником на основе искусственного интеллекта, который может выполнять такие задачи, как отключение звука телевизора во время звонков или регулировка освещения в комнате в зависимости от контента. Это позволит сделать Redmi Smart TV X центральным хабом для умных домов.

Также производитель выделяет поддержку стандарта Wi-Fi 6, Dolby Vision, декодирование 4K HDR и 25-ваттную стереосистему с сертификацией DTS:X. Пульт управления имеет поддержку NFC. Для геймеров в телевизорах предусмотрена технология FreeSync Premium, которая снижает задержку ввода до 4 мс. Есть специальный режим Game Mode с тремя портами HDMI 2.1, технологией ALLM и VRR.

Телевизоры серии Redmi Smart TV X 2025 уже поступили в продажу в Китае по ориентировочным ценам: 55″ — $300, 65″ — $385, 75″ — $525, 85″ — $663. Когда состоится глобальный релиз пока не сообщается.