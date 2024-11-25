OPPO представил смартфоны среднего уровня Reno 13 и 13 Pro

В Китае состоялась презентация смартфонов среднего уровня OPPO Reno 13 — нового поколения дизайнерской линейки. В серию вошли две модели, базовая Reno 13 и Pro-версия.

Оба устройства выполнены из корпуса из стекла и металла, получили новейший процессор MediaTek Dimensity 8350 и полноценную защиту от воды по стандарту IP69. Кроме того, есть специальный сопроцессор X1, отвечающий за стабильность интернет-соединения. По заверениям производителя, можно непрерывно играть в течение 8 часов, при этом смартфоны останутся прохладными. Используется оперативная память LPDDR5X и накопители UFS 3.1.

OPPO Reno 13 оборудован 6,59-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 2760х1256 пикселей (460 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой ШИМ 3840 Hz и яркостью до 1200 нит. Основная камера двойная, в нее входят датчик на 50 Мп (Sony LYT-600, 1/.95″, f/1.8, автофокус, ЭФР 26 мм, OIS) и широкоугольный модуль 8 Мп (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов). Селфи-камера на 50 Мп (f/2.0, автофокус, угол захвата 90 градусов). Емкость аккумулятора составляет 5600 мАч, есть поддержка зарядки мощностью 80 Вт.

OPPO Reno 13 Pro оснащен более крупным AMOLED-дисплеем диагональю 6,83 дюйма и разрешением 2800 x 1260 пикселей (450 ppi). Для защиты используется 2.D-стекло. Остальные характеристики такие же, как у базовой версии. В тройную основную камеру входят следующие датчики: 50 Мп (Sony IMX890, 1.56″, f/1.8, автофокус, ЭФР 26 мм, OIS), широкоугольный модуль 8 Мп (Sony IMX355, 1/4″, f/2.2, ЭФР 16 мм, угол захвата 112 градусов) и перископ 50 Мп (Samsung JN5, 1/2.75″, f/2.8, ЭФР 85 мм, оптический зум 3.5х, цифровой зум 120х, OIS). Селфи-камера аналогичная Reno 13. Емкость аккумулятора составляет 5800 мАч, поддерживается 80-ваттная проводная зарядка и 50-ваттная беспроводная.

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, ИК-порт, две nanoSIM-карты, стереодинамики, линейный вибромотор и оптический сканер пальца в экране. Есть поддержка ИИ-функций для редактирования фото. ИИ-модели также помогут отсканировать документы, расшифровать аудиозаписи, спланировать отпуск и др. Габариты и вес Reno12: 157,9 х 74,73 х 7,24 мм, 181 гр., Reno12 Pro: 162,73 х 76,55 х 7,55 мм, 197 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Цены на OPPO Reno 13:

12/256 Gb — $372;

12/512 Gb — $414;

16/256 Gb — $414;

16/512 Gb — $455;

16 Gb/1 Tb — $525.

Цены на OPPO Reno 13 Pro:

12/256 Gb — $469;

12/512 Gb — $510;

16/512 Gb — $550;

16 Gb/1 Tb — $620.

На китайские прилавки аппараты поступят с 29 ноября. Палитра расцветок обеих моделей включает фиолетовый, черный, а также синий (Reno 13) и розовый (Reno 13 Pro).