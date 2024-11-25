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26 ноября, 2024
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ФИФА анонсировала мобильную NFT-игру FIFA Rivals

FIFA Rivals

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со студией Mythical Games анонсировали мобильную спортивную аркаду FIFA Rivals. Релиз игры состоится летом 2025 года на устройствах под управлением iOS и Android.

Игровой процесс пока не показали, но глава Mythical Games Джон Линден рассказал, что FIFA Rivals это будет условно-бесплатная Web3-аркада, в которой присутствует торговая площадка для покупки и продажи NFT-карточек спортсменов. Создатели работают с платформой на блокчейне Mythos.

В FIFA Rivals игроки смогут создать свой собственный футбольный клуб и взять на себя все обязанности по его управлению. Они должны будут подбирать игроков, формировать составы, повышать уровень спортсменов и выбирать тактику, а затем соревноваться с другими игроками в аркадном PvP-режиме в реальном времени.

Проект стал одним из первых для ФИФА после того, как федерация перестала сотрудничать с Electronic Arts. Для ФИФА партнерство с Mythical Games станет следующим этапом развития своей игровой и киберспортивной деятельности. Федерация стремится исследовать новые цифровые технологии, доступные по всему миру, и улучшать вовлеченность болельщиков через Web3.

Студия Mythical Games ранее уже выпустила аналогичную мобильную игру NFL Rivals про американский футбол, количество скачиваний которой превысило 6 млн.

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