ФИФА анонсировала мобильную NFT-игру FIFA Rivals

Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со студией Mythical Games анонсировали мобильную спортивную аркаду FIFA Rivals. Релиз игры состоится летом 2025 года на устройствах под управлением iOS и Android.

Игровой процесс пока не показали, но глава Mythical Games Джон Линден рассказал, что FIFA Rivals это будет условно-бесплатная Web3-аркада, в которой присутствует торговая площадка для покупки и продажи NFT-карточек спортсменов. Создатели работают с платформой на блокчейне Mythos.

В FIFA Rivals игроки смогут создать свой собственный футбольный клуб и взять на себя все обязанности по его управлению. Они должны будут подбирать игроков, формировать составы, повышать уровень спортсменов и выбирать тактику, а затем соревноваться с другими игроками в аркадном PvP-режиме в реальном времени.

