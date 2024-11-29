iQOO Neo 10 и 10 Pro оснащены флагманскими процессорами и емким аккумулятором

В Китае состоялась презентация линейки смартфонов среднего уровня iQOO Neo 10, которые получили топовые процессоры. В серию вошли две модели: базовая и Pro-версия, по техническим характеристикам они мало отличаются между собой. Смартфоны получили пластиковую раму корпуса с текстурой под шлифованный металл.

Обе модели оборудованы 6,78-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 2800х1260 пикселей, частотой обновления кадров 1-144 Hz, ШИМ-частотой 2592 Hz и пиковой яркостью 4500 нит. В экране расположен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

iQOO Neo 10 построен на базе 4-нм процессора Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, используется оперативная память стандарта LPDDR5X (12/16 Gb) и накопители UFS 4.1 (256 Gb/512 Gb/1 Tb). В основе Neo 10 Pro лежит 3-нм MediaTek Dimensity 9400, ОЗУ LPDDR5X Ultra и ПЗУ UFS 4.1 (конфигурации памяти те же).

Основная камера у смартфонов двойная. Главный датчик один и тот же — 50 Мп (Sony IMX921, 1/1,49″, f/1.88, OIS). Второй модуль широкоугольный, у Neo 10 это 8 Мп (f/2.2), а у Neo 10 Pro — 50 Мп (f/2.0). Селфи-камера одна и та же — разрешение 16 Мп (f/2.45).

За автономность моделей отвечает аккумулятор емкостью 6100 мАч с поддержкой быстрой 120-ваттной зарядки. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC-модуль, две nanoSIM-карты, ИК-пульт, USB 2.0 Type-С и стереодинамики. Водозащита не заявлена. Габариты и вес: 162,92 х 75,40 х 7,99/8,1 мм, 199 гр/206 гр. Смартфоны работают на базе Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

На выбор покупателям будут предложены три расцветки: черная, белая и оранжево-белая. Цены на iQOO Neo10 и Neo10 Pro за базовую модификацию 12/256 Gb составляют $331 и $442 соответственно, топовая версия с 16 Gb/1 Tb обойдется за $497 и $594.