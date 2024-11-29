Компания AZTECH посетила Детский Республиканский Онкологический центр

27 ноября 2024 года представители компании AZTECH посетили детей, проходящих лечение в Детском Республиканском Онкологическом центре. В подарок Центру были переданы портативные игровые приставки MSI CLAW. Цель этой благотворительной акции заключалась в том, чтобы минимизировать последствия изоляции детей, находящихся в Центре, от окружающей среды и родственников, не дать им скучать, а также помочь уменьшить боль и тревогу во время лечения с помощью видеоигр.

В медицинских исследованиях, проводимых по всему миру, в статьях различных университетов и педиатрических журналах можно встретить массу публикаций о пользе видеоигр в уменьшении боли и беспокойства во время лечения. В этих публикациях сообщается, что видеоигры не только помогают снизить стресс, но и уменьшают болевые ощущения во время лечения детей, не дают им скучать, минимизируют тревогу перед медицинскими процедурами, а также носят характер игровой терапии.

Желаем всем детям крепкого здоровья и очень рады видеть улыбки на их лицах!