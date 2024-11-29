spot_img
30 ноября, 2024
ДомойТелекомАкции и кампанииКомпания AZTECH посетила Детский Республиканский Онкологический центр

Компания AZTECH посетила Детский Республиканский Онкологический центр

27 ноября 2024 года представители компании AZTECH посетили детей, проходящих лечение в Детском Республиканском Онкологическом центре. В подарок Центру были переданы портативные игровые приставки MSI CLAW. Цель этой благотворительной акции заключалась в том, чтобы минимизировать последствия изоляции детей, находящихся в Центре, от окружающей среды и родственников, не дать им скучать, а также помочь уменьшить боль и тревогу во время лечения с помощью видеоигр.

В медицинских исследованиях, проводимых по всему миру, в статьях различных университетов и педиатрических журналах можно встретить массу публикаций о пользе видеоигр в уменьшении боли и беспокойства во время лечения. В этих публикациях сообщается, что видеоигры не только помогают снизить стресс, но и уменьшают болевые ощущения во время лечения детей, не дают им скучать, минимизируют тревогу перед медицинскими процедурами, а также носят характер игровой терапии.

Желаем всем детям крепкого здоровья и очень рады видеть улыбки на их лицах!

Предыдущая статья
TrendForce: выручка производителей DRAM за третий квартал выросла на 13,6%
Следующая статья
iQOO Neo 10 и 10 Pro оснащены флагманскими процессорами и емким аккумулятором
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

11,988ФанатыМне нравится
1,015ЧитателиЧитать
3,086ЧитателиЧитать
714ПодписчикиПодписаться
- Реклама -

О ЖУРНАЛЕ

Журнал зарегистрирован в Министерстве Юстиции Азербайджанской Республики (№2196 - 10.04.2007). Редакция журнала не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров. При использовании материалов ссылка на сайт www.infocity.az обязательна.

ISSN 2218-7782
Пишите нам: [email protected]

ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС

© 2007-2024 «InfoCity»