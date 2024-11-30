Сегодня отмечается Международный день защиты информации

В 1988 году американская Ассоциация компьютерного оборудования объявила 30 ноября международным Днем защиты информации. С тех пор в этот день проводятся международные конференции по защите информации, сопровождаемые массой интересных мероприятий.

Это неофициальный праздник, целью которого является информирование о том, как важно защищать свой компьютер и хранящуюся на нем личную информацию, а также привлечение внимания разработчиков компьютерного программного обеспечения к проблемам кибербезопасности.

В 1988 году случилось нечто, что заставило весь мир задуматься о защите электронных данных. 2 ноября был зафиксирован первый случай появления и «победного» шествия сетевого «червя», парализовавшего работу 6000 интернет-узлов в США. Позднее в СМИ «червь» был назван в честь его создателя — аспиранта университета Корнелла Роберта Морриса. При этом цель у Морриса была исключительно исследовательская. Он хотел на опыте определить, насколько живуча будет его программа. Ущерб был оценен примерно в $100 млн. Автора «червя» не смог уличить ни один программист. Обнаружить виновника масштабной кибератаки помог отец Морриса, который уговорил сына сдаться.

Именно тогда специалисты задумались о необходимости комплексного подхода к обеспечению информационной безопасности. С этой целью начали разрабатывать специальное программное обеспечение и был объявлен праздник — Международный день защиты информации.