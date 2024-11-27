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27 ноября, 2024
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Huawei Watch Ultimate Design: smart-часы класса «люкс» за $3315

Huawei Watch Ultimate Design

Компания Huawei представила премиальные smart-часы Watch Ultimate Design, выполненные из дорогих материалов. Корпус часов изготовлен из сверхпрочного аморфного циркониевого сплава, созданного с использованием передовой технологии охлаждения и затвердевания. Huawei утверждает, что аморфный циркониевый сплав в 4,5 раза прочнее и в 2,5 раза тверже традиционной нержавеющей стали.

Huawei Watch Ultimate Design

Часы получили сапфировый безель, символы и стрелки золотые (кроме секундной) общим весом 24 карата, а по краям рамки расположены 6 брусков золота по 18 карат каждый. Как заявляет производитель, все детали многократно отполированы вручную, само устройство получило высокий уровень защиты от внешней среды. Заводная головка гравирована алмазным ножом. Ремешок часов изготовлен из титана аэрокосмического класса, а затем покрыт золотом, чтобы соответствовать корпусу часов.

Новинка получила те же функции, что и оригинальные Watch Ultimate: 1,5-дюймовый LTPO AMOLED-экран с разрешением 466:466 пикселей, водонепроницаемость до 10 АТМ (погружение до 100 м), время автономной работы до 14 дней, поддержка GPS, NFC и Bluetooth 5.2, измерение ЭКГ, датчики температуры кожи, датчик для отслеживания частоты сердечных сокращений и SpO2, а также барометрический высотомер. Размеры и вес: 48,5 x 48,5 x 13 мм, 79 гр. Совместимость с HarmonyOS 2 и выше, Android 8.0 и выше, iOS 13.0 и выше.

Цена Huawei Watch Ultimate Design составляет $3315.

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