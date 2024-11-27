Gulfstream Distribution и Huawei провели в городе Шуша уникальное мероприятие для партнеров и заказчиков

23-24 ноября компании Gulfstream Distribution и Huawei провели в городе Шуша уникальное мероприятие, ставшее первым событием подобного уровня в IT-сфере нашей страны. Конференция позволила заказчикам и партнерам Gulfstream Distribution не только углубить свои знания о технологиях Huawei, но и дала возможность гостям мероприятия познакомиться с культурным и историческим наследием древнейшего города Азербайджана.

Основные моменты практической части мероприятия включали детальное обсуждение ключевых продуктов Huawei, играющих важную роль в развитии современных технологий. Было отмечено, что компания Huawei, которая уже 28 лет работает в нашем регионе, продолжает оставаться лидирующим провайдером инфраструктурных решений и основным производителем Smart-устройств.

В рамках культурной программы конференции были организованы экскурсии, во время которых рассказывалось об уникальном архитектурном стиле города Шуша, а также о национальном и культурном наследии азербайджанского народа. Во время экскурсии участники мероприятия посетили историко-архитектурные памятники города Шуша и ознакомилась с проводимыми там работами по реконструкции и реставрации.

Отметим, что это одно из первых мероприятий такого уровня, проведенных в городе Шуша. Компании Gulfstream Distribution выражает глубокую благодарность своим партнерам в лице компаний AVICOM, Bakinity, Cyberspace и Proxima Tech Solutions за организационную поддержку, а также компании Huawei Azerbaijan за сотрудничество и помощь в проведении столь значимого и продуктивного мероприятия!