Представлены Huawei Watch Ultimate – сверхпрочные smart-часы с поддержкой спутниковой связи

Компания Huawei представила флагманские smart-часы Watch Ultimate. Отмечается, что новинка является одним из самых передовых устройств китайского бренда. Часы получили корпус из сверхпрочного металла. Данный сплав в 4,5 раза прочнее и в 2,5 раза тверже нержавеющей стали, а по весу сопоставим с титаном. Кроме того, материал устойчив к коррозии, часы могут выдерживать давление до 10 атмосфер.

Huawei Watch Ultimate оснащены 1,5-дюймовым AMOLED-экраном, выполненным по технологии LTPO. Разрешение составляет 466 x 466 пикселей, максимальная яркость — 1000 нит. Дисплей прикрыт сапфировым стеклом, а вокруг него установлен нанокерамический безель.

Часы защищены в соответствии со стандартом IP68. Устройство получило сертификаты ISO 22810 (защита от воды) и EN13319 (оборудование для дайвинга), что делает их пригодными для погружения на большую глубину. Компания заявляет, что часы были протестированы на глубине 110 метров в течение 24 часов. Они могут выдерживать не только обычную воду, но и морскую. Как следствие, в них предусмотрено четыре режима для дайвинга. Пользователи могут устанавливать пределы глубины погружения, часы мониторят запас кислорода в баллоне, и при его критическом уменьшении дадут соответствующий сигнал.

Кроме того, в часах есть специальный режим экспедиции, в котором с высокой точностью отслеживается маршрут пользователя, что позволяет вернуться к исходной точке. Это может быть особенно полезно в лесу, если пользователь заблудился, часы подскажут, где находится лагерь.

Huawei Watch Ultimate – первые в мире массовые часы с поддержкой двусторонней спутниковой связи: они и принимают сигнал, и отправляют. Поддерживаются только сообщения. В случае чего – дайвер может подать сигнал SOS прямо с глубины.

Есть расширенный анализ ЭКГ, датчики ЧСС и SpO2, мониторинг сна. Часы даже способны оценивать состояние сосудов. Поддерживаются различные режимы тренировок. Есть NFC и приемник GPS. Заявленное время автономной работы в умеренном режиме использования составляет 14 дней. Заряжается устройство с 0 до 100% за 60 минут. Работают Huawei Watch Ultimate под управлением HarmonyOS.

Новинка представлена двумя версиями: «горной» (в темном корпусе) за $880 и «океанической» (в светлом корпусе) за $1025. Продажи в Китае стартуют 30 марта. С 3 апреля часы будут доступны в Великобритании и Европе, но цены для этих рынков будут объявлены позже.

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