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27 ноября, 2024
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Sony запустила сайт, посвященный 30-летней истории PlayStation

Sony PlayStation

В этом году PlayStation исполняется 30 лет, продажи оригинальной консоли стартовали в Японии 3 декабря 1994 года. В честь юбилея компания Sony запустила на своем сайте специальный раздел, посвященный истории PlayStation.

‎«30 лет игры. Приглашаем вас совершить экскурс в историю PlayStation, вспомнив определившие нас консоли и игры», — сообщается на сайте.

На сайте Sony предлагает посетителям пройти небольшой экскурс в историю. В разделе собраны факты об устройствах компании, начиная от первой PlayStation, заканчивая PS5 Pro и гарнитурой виртуальной реальности PS VR2.

Помимо изображений и фактов о консолях и играх, в разделе также есть старые рекламные ролики и демонстрация стартового интерфейса PlayStation на старом телевизоре.

Отмечается, что с 1994 по 2006 год компания продала 102 млн. экземпляров оригинальной PlayStation.

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