Защищенный смартфон Moto G75 5G получил 6 лет программной поддержки

Компания Motorola представила на европейском рынке бюджетный смартфон Moto G75 5G. Это первый в мире аппарат на базе процессора Snapdragon 6 Gen 3, кроме того производитель обещает длительную программную поддержку.

Корпус Moto G75 5G защищен от воды и пыли по стандарту IP68, смартфон также устойчив к ударам, что обеспечено стандартом военного уровня MIL-STD-810H. Задняя панель выполнена из пластика или эко-кожи в зависимости от расцветки. 6,78-дюймовый IPS-экран, защищенным стеклом Gorilla Glass 5, поддерживает разрешение FHD+, частоту обновления 120 Hz и пиковую яркость 1000 нит. Частота дискретизации сенсор составляет 240 Hz. Экран распознает касание мокрыми пальцами.

Moto G75 5G поставляется с 8 Gb оперативной памятью LPDDR4x, до 8 Gb виртуальной памятью и 256 Gb флеш-памятью UFS 2.2. Есть возможность расширения до 1 Tb при помощи карт microSD. Модуль основной камеры включает в себя 50 Мп датчик (Sony LYT-600, 1/1,95″, f/1.79, OIS), сверхширокоугольный объектив на 8 Мп (f/2.2, автофокус, угол обзора 118 градусов) и датчик мерцания. Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45, фиксфокус).

Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт и беспроводную на 15 Вт. Есть поддержка Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.4, NFC, A-GPS, порт USB Type-C, боковой сканер отпечатков пальцев и стереодинамики. Габариты составляют 166,09 x 77,24 x 8,44 мм при весе 208 гр. Смартфон работает на Android 14 с оболочкой My UX и будет получать пять лет обновлений ОС и шесть лет патчей безопасности.

Moto G75 5G будет предложен в сером, синем и черном цветах корпуса по цене 369 евро. Продажи стартуют 5 ноября.