Motorola представила смартфон ThinkPhone 25 для корпоративного сектора

Кроме Moto G75 5G компания Motorola представила еще одну новинку – смартфон ThinkPhone 25. Это второе поколение ThinkPhone, ориентированное на корпоративный сегмент. По своим характеристикам ThinkPhone 25 напоминает Edge 50 Neo и Moto S50, но отличается, в первую очередь, дизайном.

Корпус с задней панелью из арамидного волокна и пластиковой рамкой имеет защиту от воды и пыли класса IP68. Кроме того, смартфон сертифицирован по военному стандарту MIL-STD 810H, поэтому он может выдерживать воздействие низких и высоких температур, а также ударов.

ThinkPhone 25, благодаря Smart Connect, обеспечивает интеграцию с компьютерами и планшетами Lenovo, что упрощает обмен файлами. Для нескольких подключенных устройств можно использовать один набор из клавиатуры и мыши. Есть возможность задействовать основной объектив устройства в качестве веб-камеры, а уведомления, которые приходят на смартфон, могут отображаться на компьютере. Также Motorola предлагает Moto Device Manager, который позволяет удаленно управлять устройствами, и другие функции для корпоративных клиентов.

Смартфон оснащен 6,36-дюймовым экраном pOLED с разрешением 2670×1220 пикселей (460 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, пиковой яркостью 3000 нит, поддержкой HDR10+ и защитой Corning Gorilla Glass 7i. За производительность ThinkPhone 25 отвечает процессор MediaTek Dimensity 7300, который работает в связке с 8 Gb ОЗУ и 256 Gb ПЗУ.

Основная камера тройная: 50 Мп датчик (Sony IMX896, 1/1,56″, f/1.88, OIS), сверхширокоугольный объектив на 13 Мп (1/3,06″, угол захвата 123 гр., ЭФР 13 мм, автофокус для макро) и 10 Мп телефото (1/3,94″, ЭФР 73 мм, оптический зум 3x, OIS). Разрешение сенсора фронтальной камеры составляет 32 Мп. Питается аппарат от аккумулятора на 4310 мАч с поддержкой 68-ваттной проводной зарядки и беспроводной на 15 Вт. Предусмотрены поддержка модулей Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, A-GPS, NFC и двойные стереодинамики с Dolby Atmos. Сканер отпечатков пальцев расположен в экране. Габариты и вес: 154,1 х 71,2 х 8,1 мм, 171 гр. Компания обещает, что обновления для смартфона будут выходить до 2029 года.

Motorola ThinkPhone 25 будет доступен в единственной расцветке Carbon Black за 499 евро, начало продаж намечено на ноябрь.