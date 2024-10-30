ASBIS Азербайджан в сотрудничестве с Omnitech представили перспективные технологии Искусственного Интеллекта и хранения данных на мероприятии в Баку

17 октября в Баку прошло важное мероприятие «Новая Эра — Технологии Искусственного Интеллекта и Хранения Данных», организованное компанией Omnitech в сотрудничестве с международным дистрибьютором ASBIS Enterprise. Главной темой встречи стали новейшие технологии в области хранения данных и вычислительной инфраструктуры для искусственного интеллекта (ИИ).

Цифровая трансформация — приоритет развития

ASBIS, международный дистрибьютор IT-оборудования, представляет решения на базе искусственного интеллекта (ИИ) и занимается поставками высокотехнологичного оборудования мировых производителей. Компания также предоставляет экспертизу в разработке таких решений. Одним из ключевых партнеров ASBIS в области цифровой трансформации является Omnitech. Совместно с ASBIS Enterprise компания внедряет инновационные решения, соответствующие четвёртой промышленной революции (Industry 4.0). Omnitech предлагает IT решения для ключевых секторов экономики, таких как розничная торговля, банковский и финансовый сектор, а также индустрия HoReCa (гостиницы, рестораны, кафе). В центре внимания обоих компаний находятся технологии ИИ и системы хранения данных, которые способны повысить эффективность бизнес-процессов.

Лидеры технологий делятся опытом

Эксперты по решениям Pure Storage и Supermicro представили новейшие достижения в области ИИ и систем хранения данных. Спикеры акцентировали внимание на том, как передовые технологии могут трансформировать бизнес и ускорить внедрение цифровых решений. Обсуждались пути упрощения перехода компаний на цифровые платформы, что особенно актуально в условиях роста конкуренции на мировом рынке.

Одним из фокусов мероприятия стало обсуждение путей коммерциализации технологий на базе генеративного ИИ – а именно сценариев использования программного обеспечения Nvidia AI Enterprise в банковской, логистической, производственной сферах и розничной торговле. В свою очередь, самые передовые инновации в области хранения данных были представлены решениями компании Pure Storage. Как было отмечено на мероприятии, это позволяет использовать решения данного производителя как для транзакционных нагрузок, так и для неструктурированных данных, аналитики и искусственного интеллекта.

Курс на новую эру

Новая инициатива ASBIS и Omnitech, направленная на продвижение технологических инноваций в Азербайджане, ускоряет цифровую трансформацию в стране. По словам коммерческого директора Omnitech Гусейна Алиева, «искусственный интеллект и другие передовые технологии позволяют нашим клиентам адаптировать бизнес-модели под современные условия и быть более конкурентоспособными. Это принесёт значительные изменения в деловую среду Азербайджана и ускорит цифровизацию».

Курс на новую эру технологического прогресса укрепляет позиции ASBIS и Omnitech и ведёт к улучшению позиций Азербайджана в области инноваций и технологического прогресса.

ASBIS — официальный дистрибьютор и поставщик

решений Pure Storage, Supermicro, Nvidia в Азербайджане

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