Представлен фитнес-трекер Xiaomi Smart Band 9 Pro с большой автономностью

Помимо smart-часов Watch S4, компания Xiaomi представила продвинутый фитнес-трекер Smart Band 9 Pro. По своей функциональности модель фактически является smart-часами. Устройство выполнено в корпусе с матовыми металлическими элементами и скругленным стеклом и имеет водонепроницаемость 5 АТМ. Габариты составляют 43,27 × 32,49 × 10,8 мм, вес — 24,5 гр.

В Xiaomi Smart Band 9 Pro установлен 1,74-дюймовый AMOLED-экран с яркостью до 1200 нит и частотой обновления 60 Hz. Есть поддержка Always On Display и множество уникальных циферблатов. За счет рамок толщиной 2,2 мм дисплей занимает 77% площади корпуса.

Как и Watch S4, фитнес-трекер оборудован высокоточными датчиками с алгоритмами отслеживания сердечного ритма разработки Xiaomi, которые обеспечивают показания с точностью до 98,2%. Устройство также получило улучшенный алгоритм мониторинга сна, который предлагает углубленную аналитику и может отслеживать уровень кислорода в крови и контролировать стресс владельца в течение всего дня.

Предусмотрено более 150 спортивных режимов, многофункциональный NFC (опционально), GNSS-система с повышенной точностью. Гаджет работает под управлением новой программной оболочки HyperOS 2. На одном заряде аккумулятора (350 мА·ч) трекер способен работать до 21 дня. Полная зарядка — за 75 минут. На выбор есть множество ремешков в разных дизайнах.

Цена в Китае на Xiaomi Smart Band 9 Pro с ремешком из ТПУ составляет $56, с кожаным ремешком — $63. Глобальный релиз состоится ориентировочно в ноябре.