Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 поддерживают пиковую яркость 3200 нит

Компания Xiaomi выпустила новую серию 4K-телевизоров премиум-класса TV S Pro Mini LED 2025. В нее вошли четыре модели с диагоналями дисплея 65, 75, 85 и 100 дюймов. Телевизоры получили продвинутые характеристики по конкурентоспособным ценам. Линейка Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 обладает пиковым уровнем яркости 3200 нит и имеет от 1792 до 3864 в зависимости от диагонали зон подсветки, что обеспечивает высокую детализацию контраста и насыщенность цветов. Экран отображает 1,07 млрд. цветов, охват цветовой гаммы DCI-P3 составляет 95%.

В устройствах установлен настраиваемый чип улучшения изображения Xiaomi XM9000, который поддерживает 16-битное управление подсветкой Mini LED. Все модели серии поддерживают фирменную технологию Master Image Quality Engine 2.0, улучшающую цветопередачу и детализацию картинки.

Частота обновления экрана составляет 144 Hz, а в игровом режиме разгоняется до 240 Hz. За звук отвечает 2.1-канальная акустическая система с Dolby Atmos. Есть сертификации HDR10+ и IMAX Enhanced. Телевизоры работают на фирменной системе HyperOS 2.0. Имеется поддержка Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, HDMI 2.1, LAN, USB 3.0 и USB 2.0.

Цены на Xiaomi TV S Pro Mini LED 2025 стартуют от 650 до 1825 долларов. Телевизоры поступят в продажу в Китае 29 октября. Информации о выходе на мировой рынок пока нет.