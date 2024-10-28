Опубликованы системные требования Horizon Zero Dawn Remastered

Студия Nixxes Software опубликовала системные требования Horizon Zero Dawn Remastered с разными настройками графики. Минимально для запуска обновленной версии экшена потребуется компьютер с процессором Intel Core i3-8100, 16 Gb оперативной памяти и видеокартой GeForce GTX 1650 4 Gb.

Системные требования ремастера выросли по сравнению с оригинальной версией. Они стали идентичны требованиям Horizon Forbidden West, которая вышла на ПК в марте 2024 года.

Минимальные требования (очень низкие настройки графики, 720p/30 fps)

ОС: Windows 10 64-bit (version 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i3-8100 или AMD Ryzen 3 1300X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1650 или AMD Radeon RX 5500 XT;

Место на диске: 135 Gb.

Рекомендуемые требования (средние настройки, 1080p/60 fps)

ОС: Windows 10 64-bit (version 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i5-8600 или AMD Ryzen 5 3600;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3060 или AMD Radeon RX 5700;

Место на диске: 135 Gb.

Требования для высоких настроек (1440p/60 fps или 4K/30 fps)

ОС: Windows 10 64-bit (version 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i7-9700 или AMD Ryzen 7 3700X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 3070 или AMD Radeon RX 6800;

Место на диске: 135 Gb.

Требования для очень высоких настроек (4K/60 fps)

ОС: Windows 10 64-bit (version 1909 или новее);

Процессор: Intel Core i7-11700 или AMD Ryzen 7 5700X;

Оперативная память: 16 Gb;

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4080 или AMD Radeon RX 7900XT;

Место на диске: 135 Gb.

Релиз Horizon Zero Dawn Remastered состоится 31 октября на ПК и PS5. Владельцы оригинального экшена смогут купить переиздание за $10, остальные – за $50.