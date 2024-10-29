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30 октября, 2024
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Электромобиль Xiaomi SU7 Ultra установил рекорд на трассе Нюрбургринг

Xiaomi SU7 Ultra

Компания Xiaomi опубликовала видео, в котором электрический седан SU7 Ultra установил новый рекорд на 22,810-километровой трассе Nordschleife (Северная петля), расположенной на автодроме Нюрбургринг в Германии.

Спорткаром с двумя фирменными электродвигателями V8s и одним V6 с общей мощностью 1548 л.с. управлял профессиональный гонщик Дэвид Питтард, который в прошлом году выиграл 24-часовую гонку на выносливость Нюрбургринга. Пилот разогнал машину до 324 км/ч. С результатом 6 минут и 46,874 секунды Xiaomi SU7 Ultra стал самым быстрым четырехдверным автомобилем в мире на этой трассе. Рекорд был официально запечатлен представителями автодрома.

SU7 Ultra изначально был представлен исключительно как спортивный автомобиль, но затем было объявлено о выпуске серийной версии с несколькими упрощениями. Серийная версия машины будет официально представлена сегодня, 29 октября.

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