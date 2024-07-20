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20 июля, 2024
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Xiaomi представила прототип спорткара SU7 Ultra

Xiaomi

В рамках презентации новых продуктов, прошедшей 19 июля, компания Xiaomi рассказала про прототип спортивной машины SU7 Ultra. Основой для этого спорткара стал представленный ранее седан Xiaomi XU7. К машине добавили высокий спойлер, спортивные диски, тормоза и обвесы. Покрытие кузова изготовлено из углеродного волокна. Максимальная прижимная сила достигает 2145 кг.

В движение машина приводится силовой установкой Xiaomi HyperEngine V8s: 27200 оборотов в минуту, два двигателя V8 + V6 общей мощностью 1548 л.с. Разгон с 0 до 100 км/ч происходит всего за 1,97 сек. Максимальная скорость SU7 Ultra достигает 350 км/ч при весе в 1900 кг.

«Нюрбургринг Нордшляйфе в Германии — самая длинная и сложная гоночная трасса в мире, что делает ее отличным полигоном для испытания высокопроизводительных автомобилей по всему миру. В октябре наш прототип Xiaomi SU7 Ultra примет вызов и установит новый рекорд круга для несерийных автомобилей», — отметил в рамках презентации глава Xiaomi Лэй Цзюнь.

В свободную продажу эта модель, скорее всего, не поступит.

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