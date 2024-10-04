Xiaomi объявляет о старте продаж Xiaomi MIX Flip в Азербайджане

Xiaomi MIX Flip: новая эра складных смартфонов.

Компании Xiaomi объявила о старте продаж смартфонов серии Flip – Xiaomi MIX Flip в Азербайджане. Для создания удобного складного устройства использовался многолетний технологический опыт компании, поэтому даже в сравнении с другими флагманами, удалось достичь значительных улучшений в производительности, времени автономной работы и сотовой связи.

Функциональный внешний дисплей

Внешние дисплеи складных устройств эволюционировали и стали больше, но пользоваться приложениями на них все еще было недостаточно удобно – до сегодняшнего дня. Xiaomi MIX Flip, благодаря улучшенному взаимодействию с внешним экраном, теперь может работать как полноценный «компактный телефон», не требуя открытия устройства. Кроме того, новинка оснащена 4-дюймовым All Around Liquid дисплеем, изогнутым по всем четырем краям, что обеспечивает приятные тактильные ощущения от использования.

Оба дисплея соответствуют современным стандартам: разрешение 1.5K, 460 PPI, частота обновления 120 Гц, пиковая яркость 3000 нит, Original Color Pro, поддержка HDR и защита глаз.

Xiaomi HyperOS адаптирована под новую форму дисплея и позволяет ему распознавать различные жесты и удобно управлять уведомлениями и пролистыванием. Это делает взаимодействие с устройством простым и интуитивно понятным, как у современных флагманов. Экран поддерживает автоповорот, подходит как для левой, так и для правой руки и оснащен полноэкранной клавиатурой шириной почти как у внутреннего дисплея для комфортного набора текста. Благодаря гибкости Xiaomi HyperOS, более 200 самых популярных приложений выводятся без помех и обрезания на область, эквивалентную 3,5″ и разрешению 16:9. Инновационный дизайн разделов позволяет виджетам отображать время, погоду, счётчик шагов, управление музыкой и недавно использованные приложения. В таких сценариях, как вызов такси, доставка еды или начало путешествия, виджеты автоматически переключаются на отображение уведомлений, обновляя информацию в режиме реального времени.

Часто пользователи критикуют складные устройства за то, что в закрытом состоянии по ним неудобно разговаривать. Это связано с несколькими проблемами, и Xiaomi MIX Flip комплексно решает их, обеспечивая отличное качество звонков в любом сценарии использования:

Сигнал: Аппаратная архитектура антенны Xiaomi MIX Flip в сочетании с возможностями умной настройки чипа улучшения сигнала Xiaomi Surge T1 и алгоритмом распознавания захвата выбирает оптимальную антенну, избегая слабых сигналов.

Аудиовыход: В Xiaomi MIX Flip используется дипольная система, в которой один звуковой блок оснащен мембраной как для внутреннего, так и для внешнего дисплея, поддерживая звонки через наушники в открытом или закрытом состояниях. Используя свойство дипольной акустической системы «подавление противоположной фазы», обеспечивается конфиденциальность звонков, и голос звонящего не распространяется за пределы устройства.

Независимый микрофон с функцией шумоподавления, расположенный рядом с шарниром и верхней рамкой, обеспечивает качество связи в любом положении устройства.

Настоящие флагманские характеристики в развернутом виде

Xiaomi MIX Flip – один из немногих компактных складных устройств с современным флагманским чипсетом на базе мобильной платформы Snapdragon® 8 Gen 3. Чтобы обеспечить высокую производительность, Xiaomi разработала 3D-систему охлаждения: большая площадь паровой камеры 3500 мм² с уникальным дизайном «лестница» быстро отводит тепло от процессора. Оно равномерно распределяется через двухслойный графит над шарниром, предотвращая повышение температуры. Теплоизоляционный материал Xiaomi SU7 «аэрогель» используется вблизи внутренней стороны дисплея также в виде «лестницы». Так он эффективно предотвращает нагрев экрана, делая его более комфортным для прикосновений.

Xiaomi MIX Flip оснащён аккумулятором Surge с 6% содержанием кремния в отрицательном электроде. Он достигает плотности энергии 780 Втч/л и сверхвысокой ёмкости 4780 мАч, превосходя флагманский Xiaomi 14. Система управления аккумулятором Xiaomi Surge точно контролирует процесс зарядки и разрядки, продлевая срок его службы. В сочетании с самовосстанавливающимися свойствами батареи, она может сохранять не менее 80% емкости после 1600 циклов. Благодаря этому, время автономной работы Xiaomi MIX Flip сопоставимо с нераскладывающимися моделями.

Xiaomi MIX Flip имеет ту же конструкцию низкочастотной антенны, что и Xiaomi 14 Ultra, и оснащён чипом усиления сигнала Xiaomi Surge T1. Превосходная архитектура антенны, поддержка передовых технологий Wi-Fi 7 и 5G-A и возможности глубокой настройки и самообучения сети Xiaomi HyperOS обеспечивают бесперебойную связь в любом положении и при любом сценарии. Xiaomi MIX Flip также предлагает возможность одновременного отображения автономного AI-перевода на внутренних и внешних дисплеях: это облегчает общение во время международных разговоров, представляя двуязычный перевод в реальном времени на обеих сторонах смартфона.

Для прочности и дополнительной защиты в корпусе Xiaomi MIX Flip используется композитный волокнистый материал. В средней рамке применён удваивающий прочность алюминиевый сплав 6M42, а Xiaomi Shield Glass и ультратонкое гибкое стекло UTG защищают внешний и внутренний дисплеи. Внутренний механизм компактного двухзвенного шарнира использует высокопрочные и износостойкие материалы. Согласно сертификату надежности складывания SGS, срок службы механизма – до 500 000 разгибаний и сгибаний.

Новые сценарии мобильной съемки

Xiaomi MIX Flip оснащён объективами нового поколения Xiaomi x Leica Summilux. В основной камере используется сенсор Light Fusion 800 с высоким динамическим диапазоном, она также оснащена уникальным 47-миллиметровым плавающим телеобъективом Leica с минимальным фокусным расстоянием 9 см. В Xiaomi MIX Flip встроена платформа для вычислительной фотографии Xiaomi AISP, поддерживающая передовые сценарии съёмки с вычислительной мощностью до 60 TOPS. Новый режим «Портрет маэстро», созданный на основе большой модели Портрет LM и обученный реальными фотографами, позволяет сделать портрет более красивым, сохранив при этом его аутентичность.

Компактный корпус, большой внешний дисплей и складная форма открывают новые возможности для творчества. Например, с режимом парящей камеры штатив больше не нужен: делать групповые фото, видео и таймлапсы стало проще. Кроме того, устройство поддерживает функцию предварительного просмотра на внешнем дисплее, так что можно корректировать позу и выражение лица в процессе съемки.

Xiaomi MIX Flip будет доступен в двух цветах (фиолетовый и черный) в комплектации 12+512 Гб по цене 2 399,99 AZN в Kontakt / Baku Electronics / Irshad / Music Gallery / Soliton / World Telekom / Umico