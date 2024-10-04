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4 октября, 2024
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Сооснователь компании “Waze” приезжает в Баку

Waze

Сооснователь компании “Waze” Ури Левин примет участие в саммите инноваций “INMerge”, организованном PASHA Holding. Ури Левин поделится опытом о том, как он смог изменить глобальную навигацию, а также о создании компании стоимостью в миллиарды долларов.

Кроме того, на мероприятии выступят такие спикеры, как сооснователь компании “YouTube” Стив Чен, основатель компании “Genai Works” Стив Нури, руководитель бизнес-развития компании “Nvidia” Антон Джораев, руководитель инноваций компании “Nestle” Гаэль Бу Абдо, региональный руководитель компании “Vodafone” Йоханнес Хуммес, вице-президент компании “Amazon” Вернер Вогельс, бывший директор по маркетингу компании “Avito” Максим Кан и профессор Гарвардской школы бизнеса Линда Хилл.

Отметим, что “INMerge Innovation Summit” состоится 10 и 11 октября 2024 года в Бакинском Конгресс-центре при организации PASHA Holding.

Для получения дополнительной информации и покупки билетов посетите сайт www.inmerge.az.

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