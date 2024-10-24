Представлена экшн-камера Insta360 Ace Pro 2: 8K-видео и оптика Leica

Компания Insta360 выпустила экшн-камеру Ace Pro 2 с откидным экраном. Производитель отмечает, что в создании камеры участвовала компания Leica. По сравнению с предшественницей новинка получила более защищенный корпус, улучшенную автономность, а также функцию записи видео в сверхвысоком разрешении.

Insta360 Ace Pro 2 оснащена новым 1/1.3-дюймовым датчиком изображения и объективом Leica Summarit с углом обзора 157 градусов, фокусным расстоянием 13 мм и диафрагмой f/2.6. Экшн-камера имеет также цветовые профили Leica с фирменной эстетикой бренда.

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Одной из главных особенностей устройства стало использование сразу двух чипов, один отвечает за общую производительность камеры и поддержку ИИ-функций, а второй — за шумоподавление и обработку изображений. Камера способна записывать видео 8K @ 30 fps и 4K @ 60 fps в режиме HDR. Есть возможность записывать замедленные ролики 4K @ 120 fps. Insta360 Ace Pro 2 получила интеллектуальный режим PureVideo, который существенно снижает шум во время съемки при плохом освещении и повышает детализацию изображения. За счет автоматической функции Horizon Lock камера удерживает горизонт на одном уровне.

Камера оборудована откидным дисплеем диагональю 2,5 дюйма с увеличенным в сравнении с Ace Pro разрешением (плотность пикселей выше на 70%). Защита камеры была тоже улучшена: теперь она выдерживает погружение на глубину около 12 метров, а с помощью специального чехла фотограф может погружаться на глубину до 60 метров. Insta360 заявляет, что устройство работоспособно в диапазоне температур от -20 до +45 °C.

Емкость аккумулятора составляет 1800 мА·ч против 1650 мАч у предшествующей модели. Дополнительный режим Endurance Mode примерно вдвое увеличивает автономность при записи видео 4K @ 30 fps. Реализована поддержка технологии быстрой зарядки — за 18 минут у розетки восстанавливается до 80% энергии.

Экшн-камера Insta360 Ace Pro 2 уже поступила в продажу по цене $399, комплект с дополнительной АКБ стоит $419.