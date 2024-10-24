Apple выпустила iOS 18.2 beta 1 с интеграцией ChatGPT в Siri, Image Playground и Genmoji

Не дожидаясь релиза iOS 18.1 (состоится 28 октября), компания Apple выпустила первую бета-версию iOS 18.2 для авторизованных разработчиков. В этой версии достаточно новых функций, исправлены ошибки, повышена стабильность, но главное это добавление ИИ-возможностей Apple Intelligence.

Новые функции:

Интеграция ChatGPT в Siri и Writing Tools : Siri может либо самостоятельно обработать запрос пользователя, либо передать его ChatGPT в случае, если ее возможностей недостаточно. ChatGPT лучше ищет информацию, а также может генерировать изображения и текст. Для Writing Tools чат-бот ChatGPT получит название Compose with ChatGPT. С ним можно попросить Writing Tools сделать текст звучащим более восторженно или, наоборот, формально и так далее. При этом у пользователя сначала спросят разрешение на использование ChatGPT, чтобы не нарушать его конфиденциальность;

: Siri может либо самостоятельно обработать запрос пользователя, либо передать его ChatGPT в случае, если ее возможностей недостаточно. ChatGPT лучше ищет информацию, а также может генерировать изображения и текст. Для Writing Tools чат-бот ChatGPT получит название Compose with ChatGPT. С ним можно попросить Writing Tools сделать текст звучащим более восторженно или, наоборот, формально и так далее. При этом у пользователя сначала спросят разрешение на использование ChatGPT, чтобы не нарушать его конфиденциальность; Genmoji и Image Playground : функции работают по стандартному принципу генеративного ИИ — пользователь делает текстовый запрос и нейросеть генерирует по этому запросу эмодзи (в Genmoji) или изображение (в Image Playground). Для обеих функций используется отдельное приложение, но их также можно интегрировать в iMessage и другие приложения. Пользователи, у которых установлена iOS 18.1, могут использовать сгенерированные эмодзи и изображения, но создать их можно только в версии iOS 18.2. В более ранних версиях iOS они отображаются только в виде изображения;

: функции работают по стандартному принципу генеративного ИИ — пользователь делает текстовый запрос и нейросеть генерирует по этому запросу эмодзи (в Genmoji) или изображение (в Image Playground). Для обеих функций используется отдельное приложение, но их также можно интегрировать в iMessage и другие приложения. Пользователи, у которых установлена iOS 18.1, могут использовать сгенерированные эмодзи и изображения, но создать их можно только в версии iOS 18.2. В более ранних версиях iOS они отображаются только в виде изображения; Visual Intelligence : в iPhone 16 эту функцию можно использовать для идентификации объектов и мест вокруг вас. Объекты также можно фотографировать и впоследствии запросить у ChatGPT более детальную информацию, например, часы работы и отзывы о ресторане на фото;

: в iPhone 16 эту функцию можно использовать для идентификации объектов и мест вокруг вас. Объекты также можно фотографировать и впоследствии запросить у ChatGPT более детальную информацию, например, часы работы и отзывы о ресторане на фото; Image Wand : это инструмент для генерации изображений, который интегрирован в «Заметки». С его помощью можно «грубые наброски превратить в восхитительные изображения»;

: это инструмент для генерации изображений, который интегрирован в «Заметки». С его помощью можно «грубые наброски превратить в восхитительные изображения»; Приложения по умолчанию : встроенные приложения — «Почта», «Сообщения», «Телефон», браузер и сервис для хранения паролей можно поменять на сторонние аналоги. Пользователи iPhone из стран ЕС могут удалять еще больше встроенных приложений Apple;

: встроенные приложения — «Почта», «Сообщения», «Телефон», браузер и сервис для хранения паролей можно поменять на сторонние аналоги. Пользователи iPhone из стран ЕС могут удалять еще больше встроенных приложений Apple; В приложении «Почта» появились новые встроенные категории для разделения важных электронных писем, сделок, информационных уведомлений, электронных писем по транзакциям и многого другого;

появились новые встроенные категории для разделения важных электронных писем, сделок, информационных уведомлений, электронных писем по транзакциям и многого другого; В разделе Apple Arcade в App Store в меню «Все игры» есть новое выпадающее окно фильтра и возможность отключить превью у игр;

в App Store в меню «Все игры» есть новое выпадающее окно фильтра и возможность отключить превью у игр; В Пункте управления появилась новая иконка Type to Siri, чтобы быстро напечатать запрос.

ИИ-функции Apple Intelligence доступны только на iPhone 15 Pro/Pro Max, на всех iPhone 16 и iPad и Mac с процессором Apple M1 и мощнее. Обновление iOS 18.2 beta 1 уже доступно для загрузки «по воздуху». Размер ПО — около 7 Gb.