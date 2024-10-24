Tesla запустила тестирование сервиса беспилотных такси

Глава Tesla Илон Маск сообщил, что компания начала тестирование сервиса по перевозке пассажиров с использованием беспилотных электромобилей. В настоящее время использование сервиса ограничено сотрудниками Tesla в Сан-Франциско, за рулем обязательно находятся страхующие водители. Массовое производство беспилотных такси может начаться только через два года.

«Для сотрудников Tesla в районе залива у нас уже есть услуга заказа такси. Используя приложение, вы можете запросить автомобиль, и он доставит вас в любую точку района залива», — сказал Маск. Компания намерена запустить услугу для публики в следующем году, начиная с Техаса, где не требуется разрешение на тестирование беспилотного вождения. Tesla также планирует предлагать сервис в Калифорнии, но для этого потребуется дополнительное лицензирование. Лицензия, которая есть у компании, позволяет проводить испытания только под наблюдением водителя в салоне. Маск отметил, что также рассматриваются «некоторые другие штаты», где Tesla может предложить эту услугу в будущем.

Личные данные пассажиров будут синхронизироваться с транспортными средствами, вызывающими такси. Это означает, что настройки мультимедиа, навигации и даже кондиционера доступны в автомобиле, как только пассажир открывает дверь, так же, как если бы он сидел в своей машине. Пассажирам не нужно использовать экран информационно-развлекательной системы для управления автомобилем, всеми функциями комфорта можно управлять непосредственно из приложения Tesla.