Insta360 представила экшн-камеры Ace и Ace Pro в стиле GoPro с поворотным экраном

Компания Insta360 представила экшн-камеры Ace и Ace Pro, дизайн которых напоминает модели GoPro Hero. Конструкция новинок предусматривает откидной 2,4-дюймовый сенсорный экран на задней панели для удобства ведения видеоблогов.

Базовая модель камеры Ace оснащена 1/2-дюймовым сенсором изображения и поддерживает запись видео 6K со скоростью 30 кадров в секунду. Обе модели могут снимать 4K с высокой скоростью 120 кадров в секунду и делать снимки с разрешением 48 Мп.

Запустить видеосъемку можно жестовой командой. Камера предлагает несколько функций для экономии места на накопителе: можно ставить запись на паузу, чтобы продолжить тот же ролик, или отменить запись долгим нажатием кнопки спуска затвора. После начала записи можно также изменить соотношение сторон видео.

Благодаря 5-нанометровому чипу искусственного интеллекта реализованы вспомогательные функции, такие как PureVideo, которые могут повысить производительность при слабом освещении за счет шумоподавления в режиме реального времени. Модель Ace Pro также может вести детализированную съемку в ночное время и поддерживает Active HDR во время дневных съемок.

Также предлагаются эффекты редактирования с использованием ИИ. Например, функция AI Warp позволяет накладывать различные эффекты к роликам. Функция AI Selfie Stick Eraser делает селфи-палку невидимой. Помощник AI Highlights Assistant определит основные моменты только что записанного материала и позволит быстро создать ролик на его основе.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Камера Insta360 Ace подключается к Apple Watch или к носимым устройствам Garmin для добавления к видеозаписи метаданных с геопозицией или другой информации. С их помощью можно наложить на изображение высоту и скорость, кадрировать картинку или запустить съемку. Аккумулятора хватает на 100 мин. записи в формате 4K@30 с активным HDR. Его можно зарядить до 80% всего за 22 мин.

Цена базовой версии Insta360 Ace составляет $379,99, флагманской Pro-версии — $449,99. Модель более высокого уровня оснащена объективом Leica Summarit и датчиком изображения формата 1/1,3 дюймов с поддержкой съемки видео в разрешении до 8K со скоростью 24 кадра в секунду. Обе версии камеры Insta360 Ace уже доступны в продаже.