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1 октября, 2024
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В Steam проходит фестиваль пошаговых ролевых игр

Steam

В сервисе цифровой дистрибуции Steam вечером 30 сентября стартовал фестиваль пошаговых ролевых игр. Игрокам доступны как скидки, так и бесплатные демоверсии игр-участников. Акция завершится 7 октября в 21:00 по бакинскому времени.

«Вы увидите самые разные игры: как мрачные (угроза вторжения с других планет и беспощадные тактические сражения!), так и веселые (красочные монстрики или странные, но добрые инопланетяшки!)», — гласит описание мероприятия.

Некоторые предложения:

  • Warhammer 40,000: Rogue Trader — скидка 40%;
  • SteamWorld Heist II — скидка 34%;
  • SpellForce: Conquest of Eo — скидка 50%;
  • For The King II — скидка 40%;
  • Age of Wonders 4 — скидка 35%;
  • Songs of Conquest — скидка 50%;
  • Pathfinder: Wrath of the Righteous — Enhanced Edition — скидка 70%.

В ходе фестиваля пользователи Steam могут бесплатно получить стикер, анимированный аватар и анимированную рамку. Забрать цифровые бонусы для профиля можно в магазине предметов за очки.

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