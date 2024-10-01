В Steam проходит фестиваль пошаговых ролевых игр

В сервисе цифровой дистрибуции Steam вечером 30 сентября стартовал фестиваль пошаговых ролевых игр. Игрокам доступны как скидки, так и бесплатные демоверсии игр-участников. Акция завершится 7 октября в 21:00 по бакинскому времени.

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«Вы увидите самые разные игры: как мрачные (угроза вторжения с других планет и беспощадные тактические сражения!), так и веселые (красочные монстрики или странные, но добрые инопланетяшки!)», — гласит описание мероприятия.

Некоторые предложения:

Warhammer 40,000: Rogue Trader — скидка 40%;

SteamWorld Heist II — скидка 34%;

SpellForce: Conquest of Eo — скидка 50%;

For The King II — скидка 40%;

Age of Wonders 4 — скидка 35%;

Songs of Conquest — скидка 50%;

Pathfinder: Wrath of the Righteous — Enhanced Edition — скидка 70%.

В ходе фестиваля пользователи Steam могут бесплатно получить стикер, анимированный аватар и анимированную рамку. Забрать цифровые бонусы для профиля можно в магазине предметов за очки.