В Steam проходит фестиваль пошаговых ролевых игр

В сервисе цифровой дистрибуции Steam вечером 30 сентября стартовал фестиваль пошаговых ролевых игр. Игрокам доступны как скидки, так и бесплатные демоверсии игр-участников. Акция завершится 7 октября в 21:00 по бакинскому времени.
«Вы увидите самые разные игры: как мрачные (угроза вторжения с других планет и беспощадные тактические сражения!), так и веселые (красочные монстрики или странные, но добрые инопланетяшки!)», — гласит описание мероприятия.
Некоторые предложения:
- Warhammer 40,000: Rogue Trader — скидка 40%;
- SteamWorld Heist II — скидка 34%;
- SpellForce: Conquest of Eo — скидка 50%;
- For The King II — скидка 40%;
- Age of Wonders 4 — скидка 35%;
- Songs of Conquest — скидка 50%;
- Pathfinder: Wrath of the Righteous — Enhanced Edition — скидка 70%.
В ходе фестиваля пользователи Steam могут бесплатно получить стикер, анимированный аватар и анимированную рамку. Забрать цифровые бонусы для профиля можно в магазине предметов за очки.